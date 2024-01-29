https://sputnik-georgia.ru/20240129/dvoe-gruzin-zaderzhany-v-polshe-po-obvineniyu-v-ubiystve-285965448.html

Двое грузин задержаны в Польше по обвинению в убийстве

Двое грузин задержаны в Польше по обвинению в убийстве

Убийству предшествовала драка между молодыми людьми 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T18:10+0400

2024-01-29T18:10+0400

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происшествия

грузия

новости

польша

убийство

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Двое граждан Грузии задержаны в Польше по обвинению в убийстве 21-летнего жителя города Вроцлав, сообщают польские СМИ. Преступление произошло 27 января в 5 часов утра в городе Вроцлав. Убийству предшествовала драка между молодыми людьми. Одному из задержанных 23 года. Другие детали преступления не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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