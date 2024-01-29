https://sputnik-georgia.ru/20240129/georgian-airways-zapustit-pryamye-reysy-iz-batumi-v-moskvu-285962905.html

Georgian Airways запустит прямые рейсы из Батуми в Москву

Georgian Airways запустит прямые рейсы из Батуми в Москву

На данный момент Georgian Airways выполняет рейсы из Тбилиси в Москву, а также в Санкт-Петербург 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T15:55+0400

2024-01-29T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Авиакомпания Georgian Airways приступает к выполнению прямых рейсов из черноморского курортного города Батуми (АР Аджария) в Москву. Согласно информации, опубликованной на сайте авиакомпании, рейсы из Батуми в столицу России будут выполняться со 2 апреля. Что касается частоты полетов, то они будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. На апрель стоимость перелета начинается от 832 лари (более 310 долларов). На данный момент Georgian Airways выполняет рейсы из Тбилиси в Москву, а также в Санкт-Петербург. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, новости, грузия, москва, батуми, тбилиси, сергей гаврилов, georgian airways