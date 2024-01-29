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Кадровые перестановки в правительстве Грузии коснутся шести министров – СМИ
Кадровые перестановки в правительстве Грузии коснутся шести министров – СМИ
Согласно просочившейся в СМИ информации, на политической арене появится старший сын Бидзины Иванишвили – Ута 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T15:33+0400
2024-01-29T15:33+0400
2024-01-29T15:38+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Кадровые изменения в правительстве Грузии, связанные со сменой премьера, также коснутся глав шести ведомств, сообщает телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на свой источник. Согласно данным СМИ, 24 января состоялось заседание политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в ходе которого были приняты следующие решения: нынешний председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе будет выдвинут на пост премьер-министра, в то время как действующий глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили займет пост председателя партии. Что касается других изменений, то по данным "Мтавари", сменятся главы министерства иностранных дел, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры. Так, на пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани, который заменит Джуаншера Бурчуладзе. Кроме того, по информации СМИ, про одной из версий, на политической арене появится старший сын основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили – Ута Иванишвили. Не исключено, что свой пост покинет и глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб
грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб
Кадровые перестановки в правительстве Грузии коснутся шести министров – СМИ
15:33 29.01.2024 (обновлено: 15:38 29.01.2024)
Согласно просочившейся в СМИ информации, на политической арене появится старший сын Бидзины Иванишвили – Ута
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik.
Кадровые изменения в правительстве Грузии, связанные со сменой премьера, также коснутся глав шести ведомств, сообщает телекомпания "Мтавари архи
" со ссылкой на свой источник.
Согласно данным СМИ, 24 января состоялось заседание политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в ходе которого были приняты следующие решения: нынешний председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе будет выдвинут на пост премьер-министра, в то время как действующий глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили займет пост председателя партии.
Что касается других изменений, то по данным "Мтавари", сменятся главы министерства иностранных дел, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры. Так, на пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани, который заменит Джуаншера Бурчуладзе.
Кроме того, по информации СМИ, про одной из версий, на политической арене появится старший сын основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили – Ута Иванишвили.
Не исключено, что свой пост покинет и глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили.