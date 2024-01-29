https://sputnik-georgia.ru/20240129/lider-gruzinskoy-mechty-rasskazal-o-davlenii-okazyvaemom-na-gruziyu-i-ivanishvili-285951491.html
Лидер "Грузинской мечты" рассказал о давлении, оказываемом на Грузию и Иванишвили
Лидер "Грузинской мечты" рассказал о давлении, оказываемом на Грузию и Иванишвили
Давление и призывы к открытию второго фронта были весьма серьезными, среди примеров – отзыв украинского посла из Тбилиси, заявил депутат 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T09:01+0400
2024-01-29T09:01+0400
2024-01-29T09:04+0400
политика
грузия
новости
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
украина
обострение ситуации вокруг украины
credit suisse
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0e/284213700_0:165:2048:1318_1920x0_80_0_0_1dc65d92038e48299cd31a1fbb7234b4.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Санкции, введенные в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили с началом конфликта на Украине напрямую связаны с давлением, оказываемым на Грузию, заявил председатель партии, лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж, связанный с конфликтом на Украине. Лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их соратники, которых правящая партия называет "радикальной оппозицией", не раз выступали с призывом к Западу ввести санкции против Иванишвили, утверждая, что тот руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в сторону России. По словам Кобахидзе, давление и призывы к открытию второго фронта были весьма серьезными, среди примеров – отзыв украинского посла из Тбилиси. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Конечно, это усугубило бы ситуацию для России, но самым худшим образом отразилось бы на судьбе нашей страны, подчеркнул лидер "Грузинской мечты". Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что никаким шантажом Иванишвили не вынудить пойти против интересов Грузии и не втянуть ее в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0e/284213700_85:127:1736:1365_1920x0_80_0_0_d3534aecef4442c5dde74349d3e3f187.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, обострение ситуации вокруг украины, credit suisse
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, обострение ситуации вокруг украины, credit suisse
Лидер "Грузинской мечты" рассказал о давлении, оказываемом на Грузию и Иванишвили
09:01 29.01.2024 (обновлено: 09:04 29.01.2024)
Давление и призывы к открытию второго фронта были весьма серьезными, среди примеров – отзыв украинского посла из Тбилиси, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Санкции, введенные в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили с началом конфликта на Украине напрямую связаны с давлением, оказываемым на Грузию, заявил председатель партии, лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.
С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж, связанный с конфликтом на Украине.
"Ему приостановили транзакции без каких-либо аргументов и обоснований. Нужно сделать абсолютно логичный вывод о том, что фактические санкции в отношении Бидзины Иванишвили напрямую связаны с давлением, которое было оказано, в том числе со стороны нашей радикальной оппозиции", – сказал Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
Лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их соратники, которых правящая партия называет "радикальной оппозицией", не раз выступали с призывом к Западу ввести санкции против Иванишвили, утверждая, что тот руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в сторону России.
По словам Кобахидзе, давление и призывы к открытию второго фронта были весьма серьезными, среди примеров – отзыв украинского посла из Тбилиси.
"Представьте, до сих пор они не отозвали посла даже из Беларуси, а посла из Грузии отозвали на четвертый день после начала войны, когда, естественно, в грузинском обществе был очень тяжелый эмоциональный фон. В конечном итоге все это послужило лишь одному: они хотели видеть второй фронт в Грузии, о чем косвенно говорили представители нашей оппозиции", – заявил Кобахидзе.
К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Конечно, это усугубило бы ситуацию для России, но самым худшим образом отразилось бы на судьбе нашей страны, подчеркнул лидер "Грузинской мечты".
Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что никаким шантажом Иванишвили не вынудить пойти против интересов Грузии и не втянуть ее в войну.