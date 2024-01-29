https://sputnik-georgia.ru/20240129/lider-gruzinskoy-mechty-rasskazal-o-davlenii-okazyvaemom-na-gruziyu-i-ivanishvili-285951491.html

Лидер "Грузинской мечты" рассказал о давлении, оказываемом на Грузию и Иванишвили

Лидер "Грузинской мечты" рассказал о давлении, оказываемом на Грузию и Иванишвили

Давление и призывы к открытию второго фронта были весьма серьезными, среди примеров – отзыв украинского посла из Тбилиси, заявил депутат 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T09:01+0400

2024-01-29T09:01+0400

2024-01-29T09:04+0400

политика

грузия

новости

бидзина иванишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

украина

обострение ситуации вокруг украины

credit suisse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0e/284213700_0:165:2048:1318_1920x0_80_0_0_1dc65d92038e48299cd31a1fbb7234b4.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Санкции, введенные в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили с началом конфликта на Украине напрямую связаны с давлением, оказываемым на Грузию, заявил председатель партии, лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж, связанный с конфликтом на Украине. Лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их соратники, которых правящая партия называет "радикальной оппозицией", не раз выступали с призывом к Западу ввести санкции против Иванишвили, утверждая, что тот руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в сторону России. По словам Кобахидзе, давление и призывы к открытию второго фронта были весьма серьезными, среди примеров – отзыв украинского посла из Тбилиси. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Конечно, это усугубило бы ситуацию для России, но самым худшим образом отразилось бы на судьбе нашей страны, подчеркнул лидер "Грузинской мечты". Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что никаким шантажом Иванишвили не вынудить пойти против интересов Грузии и не втянуть ее в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, обострение ситуации вокруг украины, credit suisse