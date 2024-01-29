https://sputnik-georgia.ru/20240129/narodnye-primety-na-antonov-den-2024-chto-nelzya-delat-30-yanvarya-285958494.html

Народные приметы на Антонов день 2024: что нельзя делать 30 января?

Народные приметы на Антонов день 2024: что нельзя делать 30 января?

Православная церковь 30 января поминает преподобного Антония, основателя обители Пресвятой Богородицы на берегу Черного озера в Новгородской губернии... 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T13:31+0400

2024-01-29T13:31+0400

2024-01-29T14:22+0400

справки

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В народном календаре 30 января называют Антонов день, или "Антон-перезимник", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Антонов день и о народных приметах 30 января, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Антонов день можно делать уборку и стирать, однако заниматься рукоделием, в том числе шить и штопать нельзя – дети начнут болеть. Приготовление еды 30 января не воспрещается, однако нельзя готовить блюда из чечевицы и бобов – по приметам можно привлечь болезни и неприятности. Выходить из дома рано утром в Антонов день носками вперед нельзя – это плохая примета, отделаться от нечисти будет сложно. Следовательно, нужно 30 января остаться дома или обмануть темные силы. То есть выходящий должен дойти до дверей или ворот пятками вперед, как будто только вернулся домой, а не уходит. Нельзя оставлять в Антонов день без защиты входные двери – по приметам нечисть может поселиться в доме, поэтому 30 января нарисуйте мелом или углем черту перед дверью. По народным приметам нельзя играть в Антонов день в снежки и другие веселые зимние игры, так как зима, увидев, как она всем нравится, весну не пустит, поэтому тепло не наступит и может начаться голод. Народные приметы По народным приметам резко похолодает, если в Антонов день с утра синица пищит и на вершины деревьев садятся вороны. На устойчивую малооблачную погоду указывает обильный иней в Антонов день на деревьях, а если 30 января запотевают окна – это верная примета, что скоро потеплеет. Весна предстоит поздняя, если в Антонов день идет снег, а если 30 января выдалась теплая и солнечная погода – это примета, что весна наступит рано. По народным приметам зима будет затяжной и морозной, если в Антонов день белки собираются стайками в одном дупле, а вороны летают стаями. Год ожидается неурожайный, если 30 января ночь ясная и лунная, а если ночь облачная и темная – это примета, обещающая богатый урожай. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки