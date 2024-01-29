https://sputnik-georgia.ru/20240129/registratsiyu-semey-pereselentsev-dlya-polucheniya-kvartir-v-gruzii-prodlili-na-mesyats-285898850.html

Регистрацию семей переселенцев для получения квартир в Грузии продлили на месяц

Регистрацию семей переселенцев для получения квартир в Грузии продлили на месяц

Квартиры получат до 13 тысяч семей переселенцев в рамках правительственной программы 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T09:41+0400

2024-01-29T09:41+0400

2024-01-29T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Прием заявлений от семей вынужденных переселенцев, желающих поселиться в новостройках в Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси и Рустави, продолжится до 1 марта 2024 года, сообщило Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками доходов Грузии. Семьи переселенцев обеспечат современными стандартными квартирами до конца 2025 года. Претендовать на квартиру в Тбилиси могут только те беженцы, которые были зарегистрированы в столице до 1 июня 2013 года. Семьи беженцев, зарегистрированные в любом другом регионе Грузии, могут подать заявку на квартиру в Зугдиди, Кутаиси и Рустави. Агентство учло интересы вынужденных переселенцев и продлило срок подачи заявок на один месяц из-за высокого спроса. Правительство Грузии реализует проект стоимостью 900 миллионов долларов, в рамках которого квартиры получат до 13 тысяч семей переселенцев. Из них более 7 тысяч семей получат новые квартиры, а 6 тысяч семей будут размещены в рамках программы "Дом в селе". С 2012 по 2022 год включительно квартиры от государства переданы почти 30 тысячам семей вынужденных переселенцев. Речь идет почти о 100 тысячах человек. В Грузии действует несколько программ обеспечения жильем переселенцев. Государство выкупает квартиры в новых домах, строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Именно с начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. По последним данным, в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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