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Верхний Ларс сегодня: открыто движение для грузовиков
Верхний Ларс сегодня: открыто движение для грузовиков
Движение грузовиков было ограничено вечером 26 января из-за метели и плохой видимости 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T16:17+0400
2024-01-29T16:17+0400
2024-01-29T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены вечером 26 января на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и плохой видимости. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: открыто движение для грузовиков
Движение грузовиков было ограничено вечером 26 января из-за метели и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения были введены вечером 26 января на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и плохой видимости. Движение для других видов транспорта свободно.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.