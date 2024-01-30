https://sputnik-georgia.ru/20240130/285975939.html

Как работает российский умный "Краснополь" в зоне СВО

Как работает российский умный "Краснополь" в зоне СВО

Новая модификация снаряда установила рекорд точности в условном соревновании артиллерийских боеприпасов, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр... 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T09:41+0400

2024-01-30T09:41+0400

2024-01-30T09:41+0400

россия

в мире

политика

оружие

колумнисты

аналитика

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1e/285976119_0:16:3328:1887_1920x0_80_0_0_657f0f82533d9c149f42a44fa74f2544.jpg

Специальная военная операция ВС РФ на Украине ускорила совершенствование и обновление лучших образцов вооружения и боеприпасов. В зоне СВО российская артиллерия эффективно применяет модернизированные высокоточные 152-мм снаряды "Краснополь", что позволяет уверенно владеть инициативой и наращивать огневое превосходство на всей линии фронта.На Купянском направлении 28 января российские артиллеристы одним выстрелом самоходной гаубицы "Мста-С" – высокоточным боеприпасом "Краснополь" – уничтожили защищенный пункт управления противника на расстоянии 19 км. Подсвет цели управляемого снаряда обеспечили специалисты беспилотной авиации Западной группировки войск. Ранее на этом же направлении расчет гаубицы "Мста-С" снайперским выстрелом уничтожил украинский танк Т-64. Подобных примеров – множество.Артиллеристы отмечают высочайшую точность модернизированных снарядов "Краснополь" при стрельбе по неподвижным и движущимся целям. Максимальная дальность – до 25-30 км. Скорость цели – до 40 км в час.Управляемые 152-мм снаряды "Краснополь" оснащены полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН) и аэродинамическими рулями. Во взаимодействии с БПЛА "Орлан-30" (подсвет цели) на подлете к объекту траектория снаряда корректируется по отраженному лазерному лучу. Этим достигается прямое попадание, а круговое вероятное отклонение – не более 2 метров – не зависит от дальности стрельбы. Универсальный "Краснополь" применяется, как обычный боеприпас, самоходной и буксируемой артиллерией – Д20, "Акация", "Мста-С", "Коалиция-СВ" и "Мальва".До модернизации корректируемый активно-реактивный снаряд 3ОФ39 эффективно применялся на украинском ТВД с весны 2022 года. Наряду с высокоточными артиллерийскими боеприпасами "Китолов" калибра 120 мм (для САУ "Нона") и 122 мм (для САУ "Гвоздика") – дальностью до 12 км, а также управляемой 120-мм миной "Грань", которая способна поражать цели на удалении до 9 км. Развитие высокоточных комплексов артиллерии в разведывательно-ударной интеграции с БПЛА – приоритет российского ОПК, закрепленный в "Концепции развития систем вооружения ВС РФ до 2035 года и на последующий период".Достойное оружие"Краснополь" наводится с помощью переносной системы управления огнем "Малахит", объекты подсвечиваются лазерным целеуказетелем. Информация на огневые позиции передается с пульта командира – цифровыми средствами связи. Относительно небольшие цели (танки, самоходные артустановки) могут подсвечиваться на расстоянии до 7 км днем и 4 км ночью, более крупные – до 15 км. После выстрела управляемый артиллерийский снаряд преодолевает 20 км примерно за одну минуту (активно-реактивный 3ОФ39 оснащен собственным двигателем). На подлете к объекту лазерный подсвет переводит "Краснополь" в режим самонаведения.Умным и точным снаряд делают лазерная ГСН и гирокоординатор. Поражение производится осколочно-фугасной боевой частью. Масса взрывчатого вещества в различных модификациях "Краснополя" – от 6,3 до 11 кг – позволяет уничтожить цель одним выстрелом. Возможная скорострельность – до 8 выстрелов в минуту. Электроника работает в диапазоне температур от -40 °C до +60 °C. Этот высокоточный инструмент позволяет оперативно выявлять и ликвидировать угрозы.Опыт боевого применения артиллерии на украинском ТВД и ранее в Сирии (с 2018 года) доказал высокую эффективность разведывательно-ударных контуров с применением "Краснополя". Украинские вооруженные формирования, как и сирийские боевики, пытаются прятаться за мирными жителями. "Краснополь" позволяет точно поражать противника, во всем диапазоне дальностей, без рисков для местного населения и гражданской инфраструктуры."Краснополь" разработан в тульском КБ приборостроения им. академика А.Г. Шипунова (холдинг "Высокоточные комплексы"). Принят на вооружение в 1986 году, и сразу подтвердил заявленные выдающиеся характеристики на учениях – десятью снарядами "Краснополь" были поражены девять из десяти движущихся танков. За рубежом это изделие впервые показали на выставке IDEX-1993 в Объединенных Арабских Эмиратах, и тогда снаряд поразил 38 целей из 40 возможных – в темноте, на дистанции 15 км.Высокоточный "Краснополь" постоянно совершенствуется, технологические возможности снаряда до сих пор не исчерпаны и не раскрыты. Способность версии 2К25 поражать цели на удалении до 30 км достигнута за счет замены разгонного двигателя на донный газогенератор, и это не предел. Специалисты работают над увеличением дальности, внедрением резервной системы спутниковой навигации и оптимизацией стоимости.Для сравнения, цена одного снаряда "Краснополь" эквивалентна 30 тысячам долларов, американский аналог Excalibur калибра 155-мм стоит в пять раз дороже. Однако на украинском театре военных действий GPS-навигация "американца" блокируется в условиях противодействия российских систем РЭБ. Высокоточный "Краснополь" неуязвим для РЭБ противника, то есть выигрывает технологическое соревнование. Не говоря уже о боевой результативности.В перспективе высокоточную российскую артиллерию ожидает создание боевых платформ с высоким уровнем автоматизации, роботизации, живучести. Появится новое поколение высокоточных боеприпасов, в которых будет реализован принцип "выстрелил – поразил". Роботизация образцов артиллерийского вооружения сегодня сопровождается разработкой и внедрением алгоритмов дистанционного управления, элементов искусственного интеллекта с обменом данными по защищенным каналам. Принципиально новое направление развития отражает создание межвидового артиллерийского комплекса, 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С35 "Коалиция-СВ" и его колесной модификации САО "Мальва".Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, в мире, политика, оружие, колумнисты, аналитика, обострение ситуации вокруг украины