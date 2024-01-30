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Рыбацкая лодка затонула в Турции, есть жертвы
Рыбацкая лодка затонула в Турции, есть жертвы
В район поисков стянуты три катера и один вертолет 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T11:35+0400
2024-01-30T11:35+0400
2024-01-30T11:35+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Рыбацкая лодка затонула в турецком Измире, три человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. ЧП произошло у берегов района Дикили. На месте происшествия найдены тела трех из 10 человек, находящихся на лодке. Пять человек выжили, получив травмы. Поиски еще двух пропавших без вести продолжаются.Береговая охрана направила в район поисков три катера и вертолет. Причины ЧП пока неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, происшествия, турция
новости, в мире, происшествия, турция
Рыбацкая лодка затонула в Турции, есть жертвы
В район поисков стянуты три катера и один вертолет
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik.
Рыбацкая лодка затонула в турецком Измире, три человека погибли, сообщает РИА Новости
со ссылкой на местные СМИ.
ЧП произошло у берегов района Дикили. На месте происшествия найдены тела трех из 10 человек, находящихся на лодке. Пять человек выжили, получив травмы. Поиски еще двух пропавших без вести продолжаются.
Береговая охрана направила в район поисков три катера и вертолет. Причины ЧП пока неизвестны.