https://sputnik-georgia.ru/20240130/285980262.html

Рыбацкая лодка затонула в Турции, есть жертвы

Рыбацкая лодка затонула в Турции, есть жертвы

В район поисков стянуты три катера и один вертолет 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T11:35+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Рыбацкая лодка затонула в турецком Измире, три человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. ЧП произошло у берегов района Дикили. На месте происшествия найдены тела трех из 10 человек, находящихся на лодке. Пять человек выжили, получив травмы. Поиски еще двух пропавших без вести продолжаются.Береговая охрана направила в район поисков три катера и вертолет. Причины ЧП пока неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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