https://sputnik-georgia.ru/20240130/chastye-zameny-obestsenili-dolzhnost-premer-ministra-strany--ekspert-285982957.html
Частые замены обесценили должность премьер-министра страны – эксперт
Частые замены обесценили должность премьер-министра страны – эксперт
Частые перестановки на должности премьер-министра Грузии давно обесценили важность этого поста, считает политолог Арчил Сихарулидзе 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T12:31+0400
2024-01-30T12:31+0400
2024-01-30T13:08+0400
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арчил сихарулидзе
георгий квирикашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
пресс-центр
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В понедельник Ираклий Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". По словам Гарибашвили, "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре."Такое чувство, что это не первое лицо государства, которое должно многие годы управлять страной и чувствовать какую-то ответственность, а "пришел-ушел"… Мне очень жаль, что эта тенденция продолжается, и мне очень жаль, что именно так эти люди (правящая партия – ред.) решили развивать институт премьер-министра", – заявил Сихарулидзе.Гарибашвили пост премьера впервые достался в 2013-м. Он сменил на этой должности основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, но 30 декабря 2015-го подал в отставку. Следующим главой правительства стал Георгий Квирикашвили. Позже Квирикашвили сменил на тот момент министр финансов Мамука Бахтадзе. После Бахтадзе на пост главы правительства был назначен Георгий Гахария. Затем Гарибашвили снова пост премьера занял 22 февраля 2021 года, сменив Гахария.По распространившейся информации, главным кандидатом на пост главы правительства является действующий председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе – по слухам, именно он станет премьером, назначенным в седьмой раз за 11 лет правления партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
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мультимедиа, видео, политика, грузия, ираклий гарибашвили, арчил сихарулидзе, георгий квирикашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео, видео-новости из грузии
мультимедиа, видео, политика, грузия, ираклий гарибашвили, арчил сихарулидзе, георгий квирикашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео, видео-новости из грузии
Частые замены обесценили должность премьер-министра страны – эксперт
12:31 30.01.2024 (обновлено: 13:08 30.01.2024)
Частые перестановки на должности премьер-министра Грузии давно обесценили важность этого поста, считает политолог Арчил Сихарулидзе
В понедельник Ираклий Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". По словам Гарибашвили, "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре.
"Такое чувство, что это не первое лицо государства, которое должно многие годы управлять страной и чувствовать какую-то ответственность, а "пришел-ушел"… Мне очень жаль, что эта тенденция продолжается, и мне очень жаль, что именно так эти люди (правящая партия – ред.) решили развивать институт премьер-министра", – заявил Сихарулидзе.
Гарибашвили пост премьера впервые достался в 2013-м. Он сменил на этой должности основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, но 30 декабря 2015-го подал в отставку. Следующим главой правительства стал Георгий Квирикашвили. Позже Квирикашвили сменил на тот момент министр финансов Мамука Бахтадзе. После Бахтадзе на пост главы правительства был назначен Георгий Гахария. Затем Гарибашвили снова пост премьера занял 22 февраля 2021 года, сменив Гахария.
По распространившейся информации, главным кандидатом на пост главы правительства является действующий председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе – по слухам, именно он станет премьером, назначенным в седьмой раз за 11 лет правления партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".