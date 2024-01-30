https://sputnik-georgia.ru/20240130/deputat-lelo-dlya-gruzii--eto-politicheskiy-kurez-285989204.html

Депутат: "Лело для Грузии" – это политический курьез

Депутат: "Лело для Грузии" – это политический курьез

"Лело для Грузии" является лицом радикальной оппозиции вместе с "Нацдвижением", убежден Ионатамишвили 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T15:51+0400

2024-01-30T15:51+0400

2024-01-30T15:51+0400

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георгий гахария

единое национальное движение

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" является политическим курьезом и лицом "радикальной оппозиции" вместе с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение", заявил депутат от правящей партии "Груинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. "Лело для Грузии" – единственная оппозиционная партия, которая объявила бойкот обсуждению девяти условий ЕС на пути евроинтеграции Грузии. Как заявила депутат Анна Нацвлишвили, "Лело" знает, как выполнить эти пункты и представит альтернативный план во вторник. На сегодняшний день "Лело для Грузии" является лицом радикальной оппозиции вместе с "Нацдвижением", убежден Ионатамишвили.Лидеры "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, анна нацвлишвили, георгий гахария, единое национальное движение, европейская грузия