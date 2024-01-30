https://sputnik-georgia.ru/20240130/ekonomist-razuvaev-risk-defolta-v-evrope-edinaya-valyuta-dlya-sng-i-era-tsifrovykh-valyut-285979237.html
Экономист Разуваев: риск дефолта в Европе, единая валюта для СНГ и эра цифровых валют
Экономист Разуваев: риск дефолта в Европе, единая валюта для СНГ и эра цифровых валют
Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан и десятки других стран Евразии смогут вырваться в экономические лидеры, связав свои экономики единой валютой 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T09:43+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Зачем к единой евразийской валюте может присоединиться даже Турция? Почему все больше стран торгуют не в долларах, а в национальных валютах? Из-за чего некоторые страны в зоне евро может ждать дефолт? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, экономика, в мире, европа, беларусь, казахстан, снг, видео
мультимедиа, видео, экономика, в мире, европа, беларусь, казахстан, снг, видео
Экономист Разуваев: риск дефолта в Европе, единая валюта для СНГ и эра цифровых валют
Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан и десятки других стран Евразии смогут вырваться в экономические лидеры, связав свои экономики единой валютой
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.
Зачем к единой евразийской валюте может присоединиться даже Турция? Почему все больше стран торгуют не в долларах, а в национальных валютах? Из-за чего некоторые страны в зоне евро может ждать дефолт?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.