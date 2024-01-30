https://sputnik-georgia.ru/20240130/ekonomist-razuvaev-risk-defolta-v-evrope-edinaya-valyuta-dlya-sng-i-era-tsifrovykh-valyut-285979237.html

Экономист Разуваев: риск дефолта в Европе, единая валюта для СНГ и эра цифровых валют

Экономист Разуваев: риск дефолта в Европе, единая валюта для СНГ и эра цифровых валют

Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан и десятки других стран Евразии смогут вырваться в экономические лидеры, связав свои экономики единой валютой 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T09:43+0400

2024-01-30T09:43+0400

2024-01-30T09:43+0400

мультимедиа

видео

экономика

в мире

европа

беларусь

казахстан

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1e/285979039_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02f63ec363d4e6e2e573e1dbe882162c.jpg

Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Зачем к единой евразийской валюте может присоединиться даже Турция? Почему все больше стран торгуют не в долларах, а в национальных валютах? Из-за чего некоторые страны в зоне евро может ждать дефолт? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

европа

беларусь

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, экономика, в мире, европа, беларусь, казахстан, снг, видео