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Грузия вернула в Россию более 20 тонн некачественного картофеля
Грузия вернула в Россию более 20 тонн некачественного картофеля
Было подтверждено наличие карантинных вредных организмов в картофеле 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T14:03+0400
2024-01-30T14:03+0400
2024-01-30T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии вернула в Россию 20,91 тонны картофеля из-за несоответствия продукта нормам безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Картофель, завезенный из России через пропускной пункт "Казбеги", проверили лабораторно и было подтверждено наличие карантинных вредных организмов.В соответствии с постановлением правительства Грузии, указанная продукция подлежала возврату в страну-экспортер. Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, тбилиси
новости, грузия, общество, тбилиси
Грузия вернула в Россию более 20 тонн некачественного картофеля
Было подтверждено наличие карантинных вредных организмов в картофеле
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии вернула в Россию 20,91 тонны картофеля из-за несоответствия продукта нормам безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Картофель, завезенный из России через пропускной пункт "Казбеги", проверили лабораторно и было подтверждено наличие карантинных вредных организмов.
В соответствии с постановлением правительства Грузии, указанная продукция подлежала возврату в страну-экспортер.
Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.