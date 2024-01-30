https://sputnik-georgia.ru/20240130/gruziya-vernula-v-rossiyu-bolee-20-tonn-nekachestvennogo-kartofelya-285983746.html

Грузия вернула в Россию более 20 тонн некачественного картофеля

Грузия вернула в Россию более 20 тонн некачественного картофеля

Было подтверждено наличие карантинных вредных организмов в картофеле 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии вернула в Россию 20,91 тонны картофеля из-за несоответствия продукта нормам безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Картофель, завезенный из России через пропускной пункт "Казбеги", проверили лабораторно и было подтверждено наличие карантинных вредных организмов.В соответствии с постановлением правительства Грузии, указанная продукция подлежала возврату в страну-экспортер. Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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