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Какой бы кризис ни был в "Мечте", в "ЕНД" все намного хуже – эксперт

Какой бы кризис ни был в "Мечте", в "ЕНД" все намного хуже – эксперт

Несмотря на очередные кадровые перестановки в партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", свидетельствующие о том, что в правящей команде не все... 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T14:04+0400

2024-01-30T14:04+0400

2024-01-30T14:28+0400

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В понедельник Ираклий Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". По словам Гарибашвили, "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре."У нас будут Михаил Саакашвили и оппозиция, которая объединится вокруг него, потому что никакой другой альтернативы не будет. И будет "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили. Кто бы что ни говорил, но люди за тридцать, которые жили и помнят времена Михаила Саакашвили, будут голосовать за "Мечту" или вовсе не придут на выборы. А та молодежь, на которую делает ставку оппозиция, еще не в том возрасте, чтобы активно голосовать", – заявил Сихарулидзе.Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей.

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