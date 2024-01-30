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Крупный пожар в Тбилиси: сгорел заводской склад в Африке - видео

Крупный пожар в Тбилиси: сгорел заводской склад в Африке - видео

В Тбилиси сгорел крупный склад завода по производству пластиковых изделий. В ликвидации возгорания участвовало около десяти пожарных машин. 30.01.2024, Sputnik Грузия

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Пожар на окраине столицы Грузии, в районе Африка, был виден издалека по столбу черного дыма. Пожарным удалось оперативно локализовать огонь и не дать ему распространиться на соседние здания, где также находились цеха и склады. Причины пожара выясняются, ведется следствие и подсчет нанесенного ущерба.

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