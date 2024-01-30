https://sputnik-georgia.ru/20240130/na-rikotskom-perevale-snyali-osobyy-rezhim-dlya-bolshegruzov-285980006.html

На Рикотском перевале сняли особый режим для большегрузов

На Рикотском перевале сняли особый режим для большегрузов

Спецрежим на перевале Рикоти действовал с апреля 2023 года из-за схода оползня 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T10:47+0400

2024-01-30T10:47+0400

2024-01-30T10:47+0400

грузия

новости

общество

рикотский перевал

тбилиси

восточная грузия

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1e/283785844_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_f2a991d673a6bacaee998dabc2d0fc41.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Специальный режим движения для большегрузов снят на Рикотском перевале, который соединяет Западную и Восточную Грузию, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Отныне транспорт с прицепом и полуприцепом может проезжать там в любое время суток, а не только ночью.В департаменте отметили, что у 149 километра дороги провели объездную дорогу, на которую переключили движение автотранспорта. Соответственно, с 30 января этого года движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом свободное. Спецрежим на перевале Рикоти действовал с апреля 2023 года из-за схода оползня. В октябре его отменили для легковушек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

рикотский перевал

тбилиси

восточная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, рикотский перевал, тбилиси, восточная грузия, департамент автомобильных дорог