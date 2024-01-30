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На Рикотском перевале сняли особый режим для большегрузов
На Рикотском перевале сняли особый режим для большегрузов
Спецрежим на перевале Рикоти действовал с апреля 2023 года из-за схода оползня 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T10:47+0400
2024-01-30T10:47+0400
2024-01-30T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Специальный режим движения для большегрузов снят на Рикотском перевале, который соединяет Западную и Восточную Грузию, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Отныне транспорт с прицепом и полуприцепом может проезжать там в любое время суток, а не только ночью.В департаменте отметили, что у 149 километра дороги провели объездную дорогу, на которую переключили движение автотранспорта. Соответственно, с 30 января этого года движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом свободное. Спецрежим на перевале Рикоти действовал с апреля 2023 года из-за схода оползня. В октябре его отменили для легковушек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, рикотский перевал, тбилиси, восточная грузия, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, рикотский перевал, тбилиси, восточная грузия, департамент автомобильных дорог
На Рикотском перевале сняли особый режим для большегрузов
Спецрежим на перевале Рикоти действовал с апреля 2023 года из-за схода оползня
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Специальный режим движения для большегрузов снят на Рикотском перевале, который соединяет Западную и Восточную Грузию, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Отныне транспорт с прицепом и полуприцепом может проезжать там в любое время суток, а не только ночью.
В департаменте отметили, что у 149 километра дороги провели объездную дорогу, на которую переключили движение автотранспорта. Соответственно, с 30 января этого года движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом свободное.
Спецрежим на перевале Рикоти действовал с апреля 2023 года из-за схода оползня. В октябре его отменили для легковушек.