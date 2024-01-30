https://sputnik-georgia.ru/20240130/narodnye-primety-na-afanasev-den-2024-chto-nelzya-delat-31-yanvarya-285987973.html
Народные приметы на Афанасьев день 2024: что нельзя делать 31 января?
Народные приметы на Афанасьев день 2024: что нельзя делать 31 января?
Православная церковь 31 января поминает святителя Афанасия, архиепископа Александрийского, который постоянно утверждал догматы православной веры 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T18:18+0400
2024-01-30T18:18+0400
2024-01-30T18:18+0400
справки
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В народном календаре 31 января называют Афанасьев день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Афанасьев день и о народных приметах 31 января, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Афанасьев день заключать важные сделки и проводить крупные денежные операции – решение, принятое 31 января, окажется ошибочным. Нельзя в Афанасьев день покупать дорогостоящие вещи, в том числе машину или квартиру – по приметам вещи будут иметь скрытые дефекты и недолго прослужат. В Афанасьев день нельзя давать в долг, тем более крупную сумму – это плохая примета, так как кроме денег можно потерять навсегда и близкого человека. По народным приметам нельзя 31 января менять работу или переезжать на новое место жительства – можно столкнуться с неудачами и проблемами. Нельзя в Афанасьев день отправляться в путешествие или принимать участие в шумных мероприятиях – по приметам можно привлечь болезни. Также плохой приметой считается проводить 31 января судебные тяжбы или хирургические операции – они могут неудачно завершиться. Народные приметы Весна рано наступит, если в Афанасьев день будет солнечно, а если 31 января пасмурно – это примета, что весенний сезон будет поздний и прохладный. По народным приметам зима ожидается затяжная, если в Афанасьев день закружит метель. Богатый урожай обещает морозная погода в Афанасьев день, а если 31 января оттепель – это верная примета, что лето будет дождливым. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Афанасьев день 2024: что нельзя делать 31 января?
Православная церковь 31 января поминает святителя Афанасия, архиепископа Александрийского, который постоянно утверждал догматы православной веры
В народном календаре 31 января называют Афанасьев день, с которым связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Афанасьев день и о народных приметах 31 января, читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам нельзя в Афанасьев день заключать важные сделки и проводить крупные денежные операции – решение, принятое 31 января, окажется ошибочным.
Нельзя в Афанасьев день покупать дорогостоящие вещи, в том числе машину или квартиру – по приметам вещи будут иметь скрытые дефекты и недолго прослужат.
В Афанасьев день нельзя давать в долг, тем более крупную сумму – это плохая примета, так как кроме денег можно потерять навсегда и близкого человека.
По народным приметам нельзя 31 января менять работу или переезжать на новое место жительства – можно столкнуться с неудачами и проблемами.
Нельзя в Афанасьев день отправляться в путешествие или принимать участие в шумных мероприятиях – по приметам можно привлечь болезни.
Также плохой приметой считается проводить 31 января судебные тяжбы или хирургические операции – они могут неудачно завершиться.
Весна рано наступит, если в Афанасьев день будет солнечно, а если 31 января пасмурно – это примета, что весенний сезон будет поздний и прохладный.
По народным приметам зима ожидается затяжная, если в Афанасьев день закружит метель.
Богатый урожай обещает морозная погода в Афанасьев день, а если 31 января оттепель – это верная примета, что лето будет дождливым.
Материал подготовлен на основе открытых источников