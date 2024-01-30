https://sputnik-georgia.ru/20240130/pristaval-k-kollege-selskomu-uchitelyu-v-gruzii-predyavleno-obvinenie--285988228.html
Приставал к коллеге: сельскому учителю в Грузии предъявлено обвинение
Приставал к коллеге: сельскому учителю в Грузии предъявлено обвинение
Обвиняемый на протяжении двух лет пытался принудить коллегу к сексуальной связи 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T15:29+0400
2024-01-30T15:29+0400
2024-01-30T15:29+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
имерети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283823446_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2cb1eaf372d5655245e37596bf502f8c.jpg
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Педагогу одной из сельских школ Терджолского района (регион Имерети) в Грузии предъявлено обвинение в преследовании коллеги, сообщает пресс-служба ведомства. Обвинение предъявлено по статье УК Грузии "Преследование, причинившее жертве душевные страдания и страх перед насилием". Преступление наказывается лишением свободы сроком на два года, штрафом или общественно-полезными работами. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 годы в одном из сел Терджолского района учитель школы систематически устанавливал непрофессиональное и нежелательное общение со своей коллегой. В частности, обвиняемый настойчиво предлагал потерпевшей вступить в половые отношения и продолжал попытки сблизиться с ней, несмотря на ее категорический отказ. Потерпевшая была вынуждена принять решение уйти в длительный неоплачиваемый отпуск. Прокуратура обратится в суд с требованием избрать для обвиняемого лишение свободы в качестве меры пресечения и отстранить его от занимаемой должности. Кроме того, прокуратура обратилась в Минобразования с просьбой изучить дело и принять соответствующие правовые меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283823446_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e9d910cc6890bce330b7781de5b88d04.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, имерети
грузия, происшествия, новости, тбилиси, имерети
Приставал к коллеге: сельскому учителю в Грузии предъявлено обвинение
Обвиняемый на протяжении двух лет пытался принудить коллегу к сексуальной связи
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Педагогу одной из сельских школ Терджолского района (регион Имерети) в Грузии предъявлено обвинение в преследовании коллеги, сообщает пресс-служба ведомства.
Обвинение предъявлено по статье УК Грузии "Преследование, причинившее жертве душевные страдания и страх перед насилием". Преступление наказывается лишением свободы сроком на два года, штрафом или общественно-полезными работами.
По данным
следствия, в период с 2021 по 2023 годы в одном из сел Терджолского района учитель школы систематически устанавливал непрофессиональное и нежелательное общение со своей коллегой. В частности, обвиняемый настойчиво предлагал потерпевшей вступить в половые отношения и продолжал попытки сблизиться с ней, несмотря на ее категорический отказ.
Потерпевшая была вынуждена принять решение уйти в длительный неоплачиваемый отпуск.
Прокуратура обратится в суд с требованием избрать для обвиняемого лишение свободы в качестве меры пресечения и отстранить его от занимаемой должности.
Кроме того, прокуратура обратилась в Минобразования с просьбой изучить дело и принять соответствующие правовые меры.