https://sputnik-georgia.ru/20240130/pristaval-k-kollege-selskomu-uchitelyu-v-gruzii-predyavleno-obvinenie--285988228.html

Приставал к коллеге: сельскому учителю в Грузии предъявлено обвинение

Приставал к коллеге: сельскому учителю в Грузии предъявлено обвинение

Обвиняемый на протяжении двух лет пытался принудить коллегу к сексуальной связи 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T15:29+0400

2024-01-30T15:29+0400

2024-01-30T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Педагогу одной из сельских школ Терджолского района (регион Имерети) в Грузии предъявлено обвинение в преследовании коллеги, сообщает пресс-служба ведомства. Обвинение предъявлено по статье УК Грузии "Преследование, причинившее жертве душевные страдания и страх перед насилием". Преступление наказывается лишением свободы сроком на два года, штрафом или общественно-полезными работами. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 годы в одном из сел Терджолского района учитель школы систематически устанавливал непрофессиональное и нежелательное общение со своей коллегой. В частности, обвиняемый настойчиво предлагал потерпевшей вступить в половые отношения и продолжал попытки сблизиться с ней, несмотря на ее категорический отказ. Потерпевшая была вынуждена принять решение уйти в длительный неоплачиваемый отпуск. Прокуратура обратится в суд с требованием избрать для обвиняемого лишение свободы в качестве меры пресечения и отстранить его от занимаемой должности. Кроме того, прокуратура обратилась в Минобразования с просьбой изучить дело и принять соответствующие правовые меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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