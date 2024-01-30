https://sputnik-georgia.ru/20240130/smena-premera-gruzii-privedet-k-smene-kabmina---politolog-ob-otstavke-garibashvili-285986539.html

Смена премьера Грузии приведет к смене кабмина – политолог об отставке Гарибашвили

Смена премьера Грузии приведет к смене кабмина – политолог об отставке Гарибашвили

Смена премьера – это обычная ротация в год выборов, считает Тамар Кикнадзе 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T14:26+0400

2024-01-30T14:26+0400

2024-01-30T14:33+0400

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

тамар кикнадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/05/270112998_0:91:1024:667_1920x0_80_0_0_76c587bb6e721e1f3630655818388874.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Cмена премьер-министра Грузии приведет к кадровым перестановкам в правительстве страны, заявила Sputnik Грузия политолог, профессор Тамар Кикнадзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в понедельник заявил о решении оставить занимаемую должность. По данным грузинских СМИ, кадровые изменения в правительстве Грузии, связанные со сменой премьера, также коснутся глав шести ведомств. При этом политолог не считает, что произошли какие-то радикальные изменения. По ее словам, это обычная ротация. Согласно данным СМИ, 24 января состоялось заседание политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в ходе которого были приняты следующие решения: нынешний председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе будет выдвинут на пост премьер-министра, в то время как действующий глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили займет пост председателя партии. Что касается других изменений, то, по данным "Мтавари", сменятся главы министерства иностранных дел, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры. Так, на пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани, который заменит Джуаншера Бурчуладзе. Не исключено, что свой пост покинет и глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, тамар кикнадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси