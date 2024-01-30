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Смена премьера Грузии приведет к смене кабмина – политолог об отставке Гарибашвили
Смена премьера Грузии приведет к смене кабмина – политолог об отставке Гарибашвили
Смена премьера – это обычная ротация в год выборов, считает Тамар Кикнадзе 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T14:26+0400
2024-01-30T14:26+0400
2024-01-30T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Cмена премьер-министра Грузии приведет к кадровым перестановкам в правительстве страны, заявила Sputnik Грузия политолог, профессор Тамар Кикнадзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в понедельник заявил о решении оставить занимаемую должность. По данным грузинских СМИ, кадровые изменения в правительстве Грузии, связанные со сменой премьера, также коснутся глав шести ведомств. При этом политолог не считает, что произошли какие-то радикальные изменения. По ее словам, это обычная ротация. Согласно данным СМИ, 24 января состоялось заседание политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в ходе которого были приняты следующие решения: нынешний председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе будет выдвинут на пост премьер-министра, в то время как действующий глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили займет пост председателя партии. Что касается других изменений, то, по данным "Мтавари", сменятся главы министерства иностранных дел, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры. Так, на пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани, который заменит Джуаншера Бурчуладзе. Не исключено, что свой пост покинет и глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, тамар кикнадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси
Смена премьера Грузии приведет к смене кабмина – политолог об отставке Гарибашвили
14:26 30.01.2024 (обновлено: 14:33 30.01.2024)
Смена премьера – это обычная ротация в год выборов, считает Тамар Кикнадзе
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Cмена премьер-министра Грузии приведет к кадровым перестановкам в правительстве страны, заявила Sputnik Грузия политолог, профессор Тамар Кикнадзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в понедельник заявил о решении оставить занимаемую должность. По данным грузинских СМИ, кадровые изменения в правительстве Грузии, связанные со сменой премьера, также коснутся глав шести ведомств.
"Кабинет министров изменится. Наверное, есть определенное представление о том, кто как работает, соответственно, смена премьер-министра вызовет и смену кабинета министров. Посмотрим, какие министры останутся на своих местах и какие уйдут", – заявила Кикнадзе.
При этом политолог не считает, что произошли какие-то радикальные изменения. По ее словам, это обычная ротация.
"Я не думаю, что это радикальные изменения. Это обыкновенная ротация внутри партии, потому что это год выборов. У Гарибашвили довольно хороший рейтинг, и, наверное, он будет под номером один от партии, и это только пойдет на пользу партии", – отметила Кикнадзе.
Согласно данным СМИ, 24 января состоялось заседание политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в ходе которого были приняты следующие решения: нынешний председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе будет выдвинут на пост премьер-министра, в то время как действующий глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили займет пост председателя партии.
Что касается других изменений, то, по данным "Мтавари", сменятся главы министерства иностранных дел, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры. Так, на пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани, который заменит Джуаншера Бурчуладзе.
Не исключено, что свой пост покинет и глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили.