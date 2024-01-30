https://sputnik-georgia.ru/20240130/test-ko-dnyu-deda-moroza-i-snegurochki-285962375.html

Тест ко дню Деда Мороза и Снегурочки

Тест ко дню Деда Мороза и Снегурочки

Сегодня, 30 января, отмечается древний праздник – День Деда Мороза и Снегурочки, в который принято рассказывать о них сказки и легенды 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T13:00+0400

2024-01-30T13:00+0400

2024-01-30T13:00+0400

тесты

дед мороз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24727/61/247276196_0:209:1100:828_1920x0_80_0_0_972780828e4d5a0f0419b1bb7cc69f48.jpg

Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил про них небольшой тест.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тесты, дед мороз, тесты