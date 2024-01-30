https://sputnik-georgia.ru/20240130/test-ko-dnyu-deda-moroza-i-snegurochki-285962375.html
Тест ко дню Деда Мороза и Снегурочки
Тест ко дню Деда Мороза и Снегурочки
Сегодня, 30 января, отмечается древний праздник – День Деда Мороза и Снегурочки, в который принято рассказывать о них сказки и легенды 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T13:00+0400
2024-01-30T13:00+0400
2024-01-30T13:00+0400
тесты
дед мороз
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил про них небольшой тест.
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тесты, дед мороз, тесты
Тест ко дню Деда Мороза и Снегурочки
Сегодня, 30 января, отмечается древний праздник – День Деда Мороза и Снегурочки, в который принято рассказывать о них сказки и легенды
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил про них небольшой тест.