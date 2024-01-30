https://sputnik-georgia.ru/20240130/tseny-na-nedvizhimost-gruzii-budut-rasti-i-v-2024-godu-prognoz-analitikov-285989869.html

Цены на недвижимость Грузии будут расти и в 2024 году: прогноз аналитиков

Цены на недвижимость Грузии будут расти и в 2024 году: прогноз аналитиков

Масштабный бум роста цен прошел, хотя на данном этапе предпосылок для снижения нет, заявили в компании 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T17:02+0400

2024-01-30T17:02+0400

2024-01-30T17:02+0400

грузия

экономика

новости

недвижимость в тбилиси

недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0f/275808294_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_99545a91f9c38e1468e64b6c5a74fdba.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Цены на недвижимость в Грузии вырастут на 10% в 2024 году при условии сохранения текущего спроса, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. Спрос на первичные квартиры на рынке недвижимости Тбилиси все еще растет, и рынок является конкурентным. По словам главы отдела отраслевых исследований Инвестиционного банка Кахи Самкурашвили, масштабный бум роста цен прошел, хотя на данном этапе предпосылок для снижения нет. Как отметил эксперт, рынок недвижимости Тбилиси очень конкурентный. Сегодня насчитывается около 400 реализуемых проектов, что является довольно большим количеством. "Девелоперов много и ни один из них не занимает даже более 10% рынка по количеству предлагаемых квартир", – подчеркнул Самкурашвили. За 11 месяцев 2023 года в Тбилиси было продано 36 283 квартиры, это на 7,3% меньше рекордного показателя 2022 года, но на 12% больше, чем за аналогичный период 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, недвижимость