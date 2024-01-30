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Цены на недвижимость Грузии будут расти и в 2024 году: прогноз аналитиков
Цены на недвижимость Грузии будут расти и в 2024 году: прогноз аналитиков
Масштабный бум роста цен прошел, хотя на данном этапе предпосылок для снижения нет, заявили в компании 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T17:02+0400
2024-01-30T17:02+0400
2024-01-30T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Цены на недвижимость в Грузии вырастут на 10% в 2024 году при условии сохранения текущего спроса, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. Спрос на первичные квартиры на рынке недвижимости Тбилиси все еще растет, и рынок является конкурентным. По словам главы отдела отраслевых исследований Инвестиционного банка Кахи Самкурашвили, масштабный бум роста цен прошел, хотя на данном этапе предпосылок для снижения нет. Как отметил эксперт, рынок недвижимости Тбилиси очень конкурентный. Сегодня насчитывается около 400 реализуемых проектов, что является довольно большим количеством. "Девелоперов много и ни один из них не занимает даже более 10% рынка по количеству предлагаемых квартир", – подчеркнул Самкурашвили. За 11 месяцев 2023 года в Тбилиси было продано 36 283 квартиры, это на 7,3% меньше рекордного показателя 2022 года, но на 12% больше, чем за аналогичный период 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, недвижимость
грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, недвижимость
Цены на недвижимость Грузии будут расти и в 2024 году: прогноз аналитиков
Масштабный бум роста цен прошел, хотя на данном этапе предпосылок для снижения нет, заявили в компании
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Цены на недвижимость в Грузии вырастут на 10% в 2024 году при условии сохранения текущего спроса, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart.
Спрос на первичные квартиры на рынке недвижимости Тбилиси все еще растет, и рынок является конкурентным.
По словам главы отдела отраслевых исследований Инвестиционного банка Кахи Самкурашвили, масштабный бум роста цен прошел, хотя на данном этапе предпосылок для снижения нет.
"Помимо себестоимости, цены определяются спросом. Ситуация с себестоимостью стабилизировалась, цены больше не растут. Вторым является заработная плата рабочей силы, которая все еще растет, хотя, учитывая, что материалы оказывают большее влияние на себестоимость, чем заработная плата, мы думаем, что эффект будет более ограниченным. Третье – это спрос, при условиях которого мы ожидаем роста цен на 10%", – сказал Самкурашвили.
Как отметил эксперт, рынок недвижимости Тбилиси очень конкурентный. Сегодня насчитывается около 400 реализуемых проектов, что является довольно большим количеством.
"Девелоперов много и ни один из них не занимает даже более 10% рынка по количеству предлагаемых квартир", – подчеркнул Самкурашвили.
За 11 месяцев 2023 года в Тбилиси было продано 36 283 квартиры, это на 7,3% меньше рекордного показателя 2022 года, но на 12% больше, чем за аналогичный период 2021 года.