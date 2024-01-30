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Успешно вживлен имплант в мозг человека – Илон Маск
Успешно вживлен имплант в мозг человека – Илон Маск
Имплант дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T12:02+0400
2024-01-30T12:02+0400
2024-01-30T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо.Первые данные о работе устройства показывают многообещающие результаты, отметил он.Позднее Маск сообщил, что новый имплант носит название Telepathy ("Телепатия", и дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. Устройство в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.В мае 2023 года Neuralink получила разрешение регулятора проводить клинические испытания на людях, а в сентябре объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантатов в мозг, с помощью которых можно управлять даже протезами. Маск заявлял, что компания планирует создавать протезы, управляемые вживленным в мозг имплантатом. По словам бизнесмена, стоимость подобной услуги может составить около 60 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, илон маск
новости, в мире, илон маск
Успешно вживлен имплант в мозг человека – Илон Маск
Имплант дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо.
"Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается (после операции – ред.)", – написал бизнесмен в своем аккаунте в соцсети Х.
Первые данные о работе устройства показывают многообещающие результаты, отметил он.
Позднее Маск сообщил, что новый имплант носит название Telepathy ("Телепатия", и дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. Устройство в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
"Представьте, если бы Стивен Хоккинг мог общаться быстрее, чем наборщик текста или ведущий аукциона. Это и есть цель", – добавил Маск.
В мае 2023 года Neuralink получила разрешение регулятора проводить клинические испытания на людях, а в сентябре объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантатов в мозг, с помощью которых можно управлять даже протезами.
Маск заявлял, что компания планирует создавать протезы, управляемые вживленным в мозг имплантатом. По словам бизнесмена, стоимость подобной услуги может составить около 60 тысяч долларов.