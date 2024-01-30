https://sputnik-georgia.ru/20240130/v-chem-osobennost-izbraniya-kobakhidze-na-post-premera-gruzii---otvet-glavy-parlamenta-285993911.html
В чем особенность избрания Кобахидзе на пост премьера Грузии – ответ главы парламента
В чем особенность избрания Кобахидзе на пост премьера Грузии – ответ главы парламента
Кандидатуру нового премьера официально представят 1 февраля 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T17:48+0400
2024-01-30T17:48+0400
2024-01-30T18:24+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
шалва папуашвили
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Избрание депутата, лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра станет первым случаем с момента установления в стране парламентской формы правления, когда главу правительства выберут из числа депутатов, заявил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили. В понедельник, 29 января, Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". В качестве нового премьера рассматривается кандидатура председателя "Грузинской мечты", лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе. Кандидатуру нового премьера 1 февраля представит почетный председатель и основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику 30 декабря 2023 года. По словам спикера, это будет хорошим опытом и для парламентской оппозиции. Лидеры "Грузинской мечты" уже открыто подтверждают, что на пост будущего премьера рассматривается кандидатура нынешнего председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе.Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.Грузинский парламент в октябре 2017 года, преодолев вето президента Георгия Маргвелашвили, принял проект новой Конституции. Процесс перехода Грузии к парламентской модели, начатый еще в период пребывания у власти Михаила Саакашвили, был завершен.Согласно изменениям основного закона, глава государства избирается не всенародным голосованием, а специальной коллегией выборщиков из 300 человек. Ведущую роль играет правительство, но подотчетное парламенту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
В чем особенность избрания Кобахидзе на пост премьера Грузии – ответ главы парламента
17:48 30.01.2024 (обновлено: 18:24 30.01.2024)
Кандидатуру нового премьера официально представят 1 февраля
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Избрание депутата, лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра станет первым случаем с момента установления в стране парламентской формы правления, когда главу правительства выберут из числа депутатов, заявил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили.
В понедельник, 29 января, Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". В качестве нового премьера рассматривается кандидатура председателя "Грузинской мечты", лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе. Кандидатуру нового премьера 1 февраля представит почетный председатель и основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику 30 декабря 2023 года.
"С тех пор, как мы перешли на форму парламентской республики, это будет первый случай, когда премьер-министр будет избираться из лона парламента, что характерно для европейских демократий", – отметил Папуашвили.
По словам спикера, это будет хорошим опытом и для парламентской оппозиции.
"Я уверен, что для оппозиции это тоже будет очень интересным и хорошим опытом, что их бывший коллега станет главой правительства. Конечно, в данном случае это привнесет другую динамику в отношения между парламентом и правительством", – сказал Папуашвили.
Лидеры "Грузинской мечты" уже открыто подтверждают, что на пост будущего премьера рассматривается кандидатура нынешнего председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе.
Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.
Грузинский парламент в октябре 2017 года, преодолев вето президента Георгия Маргвелашвили, принял проект новой Конституции. Процесс перехода Грузии к парламентской модели, начатый еще в период пребывания у власти Михаила Саакашвили, был завершен.
Согласно изменениям основного закона, глава государства избирается не всенародным голосованием, а специальной коллегией выборщиков из 300 человек. Ведущую роль играет правительство, но подотчетное парламенту.