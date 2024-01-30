https://sputnik-georgia.ru/20240130/v-domennoy-zone-ru-v-rossii-proizoshel-sboy-285997734.html

В доменной зоне .ru в России произошел сбой

В доменной зоне .ru в России произошел сбой

Пользователи массово жалуются на сбои в работе сайтов доменной зоны .ru во вторник вечером, в том числе у некоторых есть проблемы с "ВКонтакте" 30.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Многие сайты зоны .ru работали со сбоями во вторник вечером, следует из данных сервисов мониторинга неполадок, сообщило РИА Новости.Например, на недоступность ряда сайтов пожаловались пользователи DownDetector. Они пишут о сбоях мобильного приложения сети "ВКонтакте", о проблемах самого сайта этой платформы. Пик жалоб пришелся на 20:43 по тбилисскому времени.Говорится также о проблемах с порталом "Госуслуги", сайтами крупных банков, маркетплейсом OZON и другими. Фиксируются и сбои в работе поисковой системы "Яндекс".Также там отметили, что для абонентов Национальной системы доменных имен проблема уже решена. Кроме того, ведомство пояснило, что DNSSEC – это набор расширений протокола DNS, который отвечает за целостность и достоверность данных.В Грузии неполадки с некоторыми ресурсами Рунета у пользователей мобильного Интернета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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