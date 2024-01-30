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В доменной зоне .ru в России произошел сбой
В доменной зоне .ru в России произошел сбой
Пользователи массово жалуются на сбои в работе сайтов доменной зоны .ru во вторник вечером, в том числе у некоторых есть проблемы с "ВКонтакте" 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T22:14+0400
2024-01-30T22:14+0400
2024-01-30T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Многие сайты зоны .ru работали со сбоями во вторник вечером, следует из данных сервисов мониторинга неполадок, сообщило РИА Новости.Например, на недоступность ряда сайтов пожаловались пользователи DownDetector. Они пишут о сбоях мобильного приложения сети "ВКонтакте", о проблемах самого сайта этой платформы. Пик жалоб пришелся на 20:43 по тбилисскому времени.Говорится также о проблемах с порталом "Госуслуги", сайтами крупных банков, маркетплейсом OZON и другими. Фиксируются и сбои в работе поисковой системы "Яндекс".Также там отметили, что для абонентов Национальной системы доменных имен проблема уже решена. Кроме того, ведомство пояснило, что DNSSEC – это набор расширений протокола DNS, который отвечает за целостность и достоверность данных.В Грузии неполадки с некоторыми ресурсами Рунета у пользователей мобильного Интернета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, общество, интернет
В доменной зоне .ru в России произошел сбой
22:14 30.01.2024 (обновлено: 22:58 30.01.2024)
Пользователи массово жалуются на сбои в работе сайтов доменной зоны .ru во вторник вечером, в том числе у некоторых есть проблемы с "ВКонтакте"
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Многие сайты зоны .ru работали со сбоями во вторник вечером, следует из данных сервисов мониторинга неполадок, сообщило РИА Новости.
Например, на недоступность ряда сайтов пожаловались пользователи DownDetector. Они пишут о сбоях мобильного приложения сети "ВКонтакте", о проблемах самого сайта этой платформы. Пик жалоб пришелся на 20:43 по тбилисскому времени.
Говорится также о проблемах с порталом "Госуслуги", сайтами крупных банков, маркетплейсом OZON и другими. Фиксируются и сбои в работе поисковой системы "Яндекс".
"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением", – пояснили в Минцифры РФ.
Также там отметили, что для абонентов Национальной системы доменных имен проблема уже решена. Кроме того, ведомство пояснило, что DNSSEC – это набор расширений протокола DNS, который отвечает за целостность и достоверность данных.
В Грузии неполадки с некоторыми ресурсами Рунета у пользователей мобильного Интернета.