https://sputnik-georgia.ru/20240130/verkhniy-lars-segodnya-proezda-v-gruziyu-ozhidayut-27-tysyachi-gruzovikov-285997562.html

Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают 2,7 тысячи грузовиков

Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают 2,7 тысячи грузовиков

Дорога к грузино-российской границе в зимний период периодически закрывается из-за непогоды 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T21:51+0400

2024-01-30T21:51+0400

2024-01-30T21:51+0400

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мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Более 2,7 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для транспортных средств всех видов. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник вечером ожидают 2 726 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, новости, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге