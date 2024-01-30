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Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают 2,7 тысячи грузовиков
Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают 2,7 тысячи грузовиков
Дорога к грузино-российской границе в зимний период периодически закрывается из-за непогоды 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T21:51+0400
2024-01-30T21:51+0400
2024-01-30T21:51+0400
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верхний ларс
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ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Более 2,7 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для транспортных средств всех видов. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник вечером ожидают 2 726 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, россия, новости, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, россия, новости, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают 2,7 тысячи грузовиков
Дорога к грузино-российской границе в зимний период периодически закрывается из-за непогоды
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Более 2,7 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для транспортных средств всех видов. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.
Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник вечером ожидают 2 726 грузовых автомобилей.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.