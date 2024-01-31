Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240131/285990913.html
Обстановка на границе Мексики и США – фото
Обстановка на границе Мексики и США – фото
Ситуация на границе штата Техас и Мексики стала причиной конфликта местных и федеральных властей. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит на границе в... 31.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-31T10:33+0400
2024-01-31T11:00+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
мексика
сша
техас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1e/285991092_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c535cab02d55d0d3f5e758435f7b158f.jpg
В последние недели пограничная полиция Техаса сообщила, что границу ежедневно пересекают около 10 000 человек, что даже больше, чем в предыдущие месяцы.Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов.
мексика
сша
техас
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1e/285991092_682:256:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbf8298dd8029a7beeab6d662b47f758.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, мексика, сша, техас
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, мексика, сша, техас

Обстановка на границе Мексики и США – фото

10:33 31.01.2024 (обновлено: 11:00 31.01.2024)
Подписаться
Ситуация на границе штата Техас и Мексики стала причиной конфликта местных и федеральных властей. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит на границе в последний месяц
В последние недели пограничная полиция Техаса сообщила, что границу ежедневно пересекают около 10 000 человек, что даже больше, чем в предыдущие месяцы.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов.
© AP Photo / Eric Gay

Мексиканская полиция патрулирует переход из Мексики в Игл-Пасс, штат Техас.

Мексиканская полиция патрулирует переход из Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / Eric Gay

Мексиканская полиция патрулирует переход из Мексики в Игл-Пасс, штат Техас.

© AFP 2024 / Chandan Khanna

Иммигранты, ожидающие оформления в транзитном центре пограничного патруля США.

Иммигранты, ожидающие оформления в транзитном центре пограничного патруля США. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2024 / Chandan Khanna

Иммигранты, ожидающие оформления в транзитном центре пограничного патруля США.

© AP Photo / Eric Gay

Охранник стоит на страже на границе США и Мексики.

Охранник стоит на страже на границе США и Мексики. - Sputnik Грузия
3/8
© AP Photo / Eric Gay

Охранник стоит на страже на границе США и Мексики.

© AP Photo / Eric Gay

Мигрантов направляют в зону обработки после того, как они пересекли Рио-Гранде из Мексики в США.

Мигрантов направляют в зону обработки после того, как они пересекли Рио-Гранде из Мексики в США. - Sputnik Грузия
4/8
© AP Photo / Eric Gay

Мигрантов направляют в зону обработки после того, как они пересекли Рио-Гранде из Мексики в США.

© AP Photo / Eric Gay

Мигранты, задержанные властями на границе Техаса и Мексики.

Мигранты, задержанные властями на границе Техаса и Мексики. - Sputnik Грузия
5/8
© AP Photo / Eric Gay

Мигранты, задержанные властями на границе Техаса и Мексики.

© AFP 2024 / Chandan Khanna

Патруль задерживает иммигрантов после того, как они пересекли мексиканскую границу.

Патруль задерживает иммигрантов после того, как они пересекли мексиканскую границу. - Sputnik Грузия
6/8
© AFP 2024 / Chandan Khanna

Патруль задерживает иммигрантов после того, как они пересекли мексиканскую границу.

© AP Photo / Eric Gay

Охранник на границе Техаса и Мексики.

Охранник на границе Техаса и Мексики. - Sputnik Грузия
7/8
© AP Photo / Eric Gay

Охранник на границе Техаса и Мексики.

© AFP 2024 / Chandan Khanna

Плавучий барьер установлен посреди реки Рио-Гранде, которая образует границу США и Мексики.

Плавучий барьер установлен посреди реки Рио-Гранде, которая образует границу США и Мексики. - Sputnik Грузия
8/8
© AFP 2024 / Chandan Khanna

Плавучий барьер установлен посреди реки Рио-Гранде, которая образует границу США и Мексики.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0