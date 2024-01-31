https://sputnik-georgia.ru/20240131/285990913.html

Обстановка на границе Мексики и США – фото

Обстановка на границе Мексики и США – фото

Ситуация на границе штата Техас и Мексики стала причиной конфликта местных и федеральных властей. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит на границе в... 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T10:33+0400

2024-01-31T10:33+0400

2024-01-31T11:00+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

мексика

сша

техас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1e/285991092_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c535cab02d55d0d3f5e758435f7b158f.jpg

В последние недели пограничная полиция Техаса сообщила, что границу ежедневно пересекают около 10 000 человек, что даже больше, чем в предыдущие месяцы.Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов.

мексика

сша

техас

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, мексика, сша, техас