Обстановка на границе Мексики и США – фото

В последние недели пограничная полиция Техаса сообщила, что границу ежедневно пересекают около 10 000 человек, что даже больше, чем в предыдущие месяцы.Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов.
Ситуация на границе штата Техас и Мексики стала причиной конфликта местных и федеральных властей. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит на границе в последний месяц
В последние недели пограничная полиция Техаса сообщила, что границу ежедневно пересекают около 10 000 человек, что даже больше, чем в предыдущие месяцы.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов.