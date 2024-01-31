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СВО: прорыв российских войск на Купянском направлении

СВО: прорыв российских войск на Купянском направлении

Единственное, что может сейчас делать Киев, это ругать страны Запада за недостаточные поставки вооружения и военной техники, отмечает военный обозреватель... 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T09:41+0400

2024-01-31T09:41+0400

2024-01-31T09:41+0400

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Российские войска владеют инициативой на всех участках фронта в зоне СВО. Наиболее заметно развитие успеха на Купянском направлении, где за неделю освобождены несколько населенных пунктов – Крахмальное, Табаевка и Котляровка. Достижение целей российской спецоперации становится ближе в пространстве и времени.Российские войска взломали оборону противника на Купянском направлении и развивают наступление в направлении села Песчаное в Харьковской области. В Минобороны РФ достаточно лаконично сообщили, что на этом участке активными действиями "Западной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем "улучшено положение по переднему краю", а также освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области.В географическом треугольнике Крахмальное-Табаевка-Кисловка успешно действуют части 1-й танковой армии. Российские войска за сутки взяли под контроль 40 кв. км, а за минувшие две недели освободили 200 кв. км территории и настойчиво продвигаются к левому берегу реки Оскол. Методично перемалывают спешно переброшенные сюда резервы ВСУ – на линии боевого соприкосновения и в оперативном тылу.Германское издание Die Welt ранее отметило доминирование российских войск на всех участках фронта. Натовские оружейные поставки фактически приостановлены, и в прежних объемах практически невозможны. Экс-командующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис дал негативный для ВСУ прогноз "достижений" на 2024 год.Действительность может оказаться для киевского режима еще мрачнее. Неслучайно газета Washington Post констатировала "чувство отчаяния в коридорах власти Украины".НАТО гарантирует Украине смертьПытаясь оправдать провал летнего контрнаступления ВСУ (2023 года), украинское руководство пытается критиковать Запад за недостаточное количество и низкое качество военной помощи. Так, из сотни переданных украинской армии немецких танков Leopard-2, около 30 – подбиты в боях, остальные вышли из строя из-за механических поломок или проблем обслуживания.Много претензий Киев высказал в адрес американских БМП Bradley (техническое состояние и качество бронирования), которые ранее считались "наконечником копья" контрнаступления ВСУ. Из поставленных на Украину 200 боевых машин Bradley более 80 – уничтожены в течение пяти месяцев, преимущественно в Запорожской области.Как бы то ни было, Вашингтон обиделся на неблагодарных бандеровцев. Американцы прислали в Киев своих ревизоров, которые сходу обнаружили хищение 40 млн долларов, предназначенных для закупки артиллерийских боеприпасов. Разумеется, это лишь верхушка украинского оружейного "бизнеса". Продолжение следует. Известно, что боевики ХАМАС в секторе Газа используют американские автоматические карабины М4, изначально предназначенные для ВСУ. В конце января зафиксировано применение боевыми отрядами "Хезболла" противотанковых комплексов типа Javelin против израильской бронетехники. Высока вероятность поступления в Ливан из украинских арсеналов и американских ПЗРК Stinger – "война все спишет".Киевский режим настойчиво требует американские самолеты и немецкие крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 км, однако в Соединенных Штатах и Европе растет усталость от украинского конфликта и жизни под прицелом российских ядерных ракет. Белый дом по инерции призывает выделить ВСУ еще 61 млрд долларов, но большинство американских конгрессменов вкладываться в поражение не намерены.Ресурсов и арсеналов Пентагона сегодня не хватает даже для реагирования на "Хезболлу" в секторе Газа и на йеменских хуситов в Красном море. А тут еще "гражданская война" на границе Техаса с Мексикой, твердое китайское намерение "воссоединиться" с Тайванем, и Северная Корея с обещанием "уничтожить" Южную Корею и США.Украинская проблематика на Западе закономерно теряет актуальность, становится третьестепенной. В странах Восточной Европы (Венгрия, Словакия) уже созрело понимание, что конфликт на украинском ТВД "не имеет военного решения". Постепенно доходит и до остальных желающих России "стратегического поражения".С другой стороны, сложившаяся стараниями Вашингтона и НАТО реальность украинского ТВД сохранения украинской государственности не гарантирует, скорее наоборот. Прокси-война Запада с Россией имеет неизбежные последствия. Если к моменту достижения целей российской СВО Украина сохранит какую-то территорию, это будет нейтральная страна, обладающая небольшой армией с полицейскими функциями. Иностранным войскам Североатлантического альянса все же придется вернуться из Восточной Европы в пределы 1997 года (требование Москвы декабря 2021 года) – для формирования и упрочения системы равной и неделимой международной безопасности. Нарушение принципов такой безопасности безрассудными "гегемонами" или их вассалами будет корректироваться Россией и впредь.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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