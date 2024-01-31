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США создали антироссийский лагерь, который накачивает Киев оружием – Лавров

США создали антироссийский лагерь, который накачивает Киев оружием – Лавров

В Москве неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву будут иметь негативный эффект 31.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. США создали антироссийскую коалицию из 54 стран, которая, поставляя Киеву оружие, желает нанести стратегическое поражение России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий, аккредитованных в Москве.Многие западные страны поставляют вооружения и боеприпасы киевскому режиму с самого начала российской спецоперации. По данным Минобороны РФ, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, которые уже потратили на это более 200 миллиардов долларов.Он отметил, что этот лагерь поставляет вооружение и оказывает помощь киевскому режиму "только для того, чтобы Россия не победила"."Менталитет такой: все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, стратегического поражения России", – добавил он.Дипломат уточнил, что оружие, поставленное Западом на Украину, затем появляется не только в зонах конфликта на Ближнем Востоке, но также и в других регионах. В частности, нелегальные партии фиксируются в таких странах, как Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды, а также в секторе Газа.Москва в свою очередь направляла странам-членам Североатлантического альянса ноту протеста в связи с поставками вооружений Украине.В МИД России предупреждали, что любые грузы, содержащие оружие для ВСУ, станут законной целью Москвы. Там также отметили, что страны НАТО, поставляя оружие на Украину, "играют с огнем".Как отмечали в Кремле, накачивание оружием Украины со стороны Запада не способствует успеху переговоров Москвы и Киева и будет иметь негативный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, украина, москва, ближний восток, сергей лавров, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины