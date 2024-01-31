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Захарова назвала чудовищным заявление Борреля о России и Украине
Захарова назвала чудовищным заявление Борреля о России и Украине
Европейский чиновник полагает, что представления о примирении Москвы и Киева были и остаются ошибочными 31.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-31T17:49+0400
2024-01-31T17:49+0400
2024-01-31T17:49+0400
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жозеп боррель
мид россии
обострение ситуации вокруг украины
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал очередное чудовищное заявление, которое противоречит сути дипломатии, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.Ранее Жозеп Боррель опубликовал статью, в которой отметил, что "появляется соблазн примирения" Москвы и Киева. При этом европейский чиновник подчеркнул, что такие представления "были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня". Глава европейской дипломатии призвал западные государства предоставить украинской армии еще больше оружия, которое необходимо для наступления. По ее мнению, подобные мысли у главы европейской дипломатии должны появляться с трудом, потому что они в корне противоречат сути работы дипломатов."Это мы видим систематически, поэтому это укладывается в понимание сути этого человека и тех, кто за ним стоит", – констатировала дипломат. В завершение она обратила внимание, что подобные заявления европейских чиновников складываются в систему, но все равно шокируют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, москва, киев, украина, мария захарова, жозеп боррель, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, москва, киев, украина, мария захарова, жозеп боррель, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Захарова назвала чудовищным заявление Борреля о России и Украине
Европейский чиновник полагает, что представления о примирении Москвы и Киева были и остаются ошибочными
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал очередное чудовищное заявление, которое противоречит сути дипломатии, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Ранее Жозеп Боррель опубликовал статью, в которой отметил, что "появляется соблазн примирения" Москвы и Киева. При этом европейский чиновник подчеркнул, что такие представления "были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня".
Глава европейской дипломатии призвал западные государства предоставить украинской армии еще больше оружия, которое необходимо для наступления.
"Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как "это же Боррель". Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского Союза", – сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
По ее мнению, подобные мысли у главы европейской дипломатии должны появляться с трудом, потому что они в корне противоречат сути работы дипломатов.
"Это мы видим систематически, поэтому это укладывается в понимание сути этого человека и тех, кто за ним стоит", – констатировала дипломат.
В завершение она обратила внимание, что подобные заявления европейских чиновников складываются в систему, но все равно шокируют.