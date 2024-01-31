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Захарова назвала чудовищным заявление Борреля о России и Украине

Захарова назвала чудовищным заявление Борреля о России и Украине

Европейский чиновник полагает, что представления о примирении Москвы и Киева были и остаются ошибочными 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T17:49+0400

2024-01-31T17:49+0400

2024-01-31T17:49+0400

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мид россии

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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал очередное чудовищное заявление, которое противоречит сути дипломатии, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.Ранее Жозеп Боррель опубликовал статью, в которой отметил, что "появляется соблазн примирения" Москвы и Киева. При этом европейский чиновник подчеркнул, что такие представления "были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня". Глава европейской дипломатии призвал западные государства предоставить украинской армии еще больше оружия, которое необходимо для наступления. По ее мнению, подобные мысли у главы европейской дипломатии должны появляться с трудом, потому что они в корне противоречат сути работы дипломатов."Это мы видим систематически, поэтому это укладывается в понимание сути этого человека и тех, кто за ним стоит", – констатировала дипломат. В завершение она обратила внимание, что подобные заявления европейских чиновников складываются в систему, но все равно шокируют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, москва, киев, украина, мария захарова, жозеп боррель, мид россии, обострение ситуации вокруг украины