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Экс-премьер Пакистана приговорен к 14 годам тюрьмы: при чем здесь Украина?

Экс-премьер Пакистана приговорен к 14 годам тюрьмы: при чем здесь Украина?

Ему также запрещено занимать госдолжности в течение 10 лет 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T18:08+0400

2024-01-31T18:08+0400

2024-01-31T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан и его жена Бушра Биби в среду были приговорены к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана, сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал Geo.Обоим также было запрещено занимать какие-либо государственные должности в течение 10 лет и назначено наказание в виде штрафа в размере 787 млн рупий ($2,8 млн) каждому.Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия."Дело Тошаханы" касается продажи ценностей из этой сокровищницы без уплаты налогов. Политика признали виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане, и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Возглавивший страну после свержения Хана премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 млн пакистанских рупий (свыше $630 тыс.).В августе прошлого года суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошаханы. По итогам вынесенного приговора избирком Пакистана запретил экс-премьеру пять лет заниматься политической деятельностью. Однако в том же месяце Высокий суд Исламабада приостановил трехлетний срок Хана, но по другим делам он все еще оставался в тюрьме.При чем здесь Украина?Во вторник экс-премьер Пакистана, основатель партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан и бывший глава МИД и вице-председатель партии Шах Махмуд Куреши приговорены к 10 годам лишения свободы каждый по делу о разглашении гостайны, сообщил телеканал Geo.Адвокаты Хана уже заявили, что обжалуют вердикт специального суда исламской республики.Впервые обвинения по этому делу были предъявлены Хану и Куреши в конце октября на закрытом судебном заседании, которое прошло в тюрьме "Адиала". В ноябре Верховный суд Пакистана признал проведение суда над экс-премьером и экс-министром на территории тюрьмы незаконным и потребовал открытого процесса с участием общественности. При этом власти Пакистана отказались проводить слушания в зале суда из-за "угроз безопасности", слушания также проводятся в тюрьме "Адиала".Дело о разглашении гостайны касается секретной телеграммы, содержащей информацию, что американские власти, недовольные нейтральной позицией пакистанского премьера в отношении спецоперации РФ на Украине, хотели, чтобы правительство Пакистана сместило Хана с поста, а взамен пообещали установить "более теплые отношения" со страной, пригрозив изоляцией. Телеграмма была направлена в Исламабад послом Пакистана в Вашингтоне в начале прошлого года.Обвинение утверждает, что Хан и его помощники раскрыли содержание этой телеграммы неуполномоченным лицам и "исказили факты для достижения своих скрытых мотивов и личной выгоды". Также было отмечено, что экс-премьер незаконно хранил копию документа.Оба политика не признали себя виновными в преступлении, связанном с предполагаемым неправомерным использованием дипломатической телеграммы в политических целях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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