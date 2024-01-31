https://sputnik-georgia.ru/20240131/ischenko-o-prodvizhenii-rossii-na-ukraine-i-rassledovanii-krusheniya-il-76-286004792.html

Ищенко о продвижении России на Украине и расследовании крушения Ил-76

Ищенко о продвижении России на Украине и расследовании крушения Ил-76

В новом выпуске "Честной аналитики" с политологом Ростиславом Ищенко обсудили продвижение российских войск в зоне СВО 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T11:20+0400

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Успеет ли Украина дождаться помощи от США? Через сколько фронт ВСУ начнет сыпаться? Из каких стран американцы хотят "сколотить" новую Украину, когда падет киевский режим? Будет ли международное расследование крушения Ил-76? И кому выгодно распускать слухи про отставку Залужного?

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