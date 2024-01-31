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"Как и обещал" – Каладзе заявил об открытии проспекта Церетели 1 февраля
"Как и обещал" – Каладзе заявил об открытии проспекта Церетели 1 февраля
Сказано – сделано: до открытия проспекта Церетели осталось меньше суток 31.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-31T12:02+0400
2024-01-31T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Двухстороннее автомобильное движение на проспекте Церетели в Тбилиси будет восстановлено, как и было обещано, с 1 февраля, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам.Несмотря на возникшие проблемы, мэрия обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января. По словам градоначальника, с завтрашнего дня в Тбилиси появится еще один обновленный проспект. Дополнительные работы, в частности, приведение в порядок тротуаров, завершатся в марте. С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, акакий церетели
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, акакий церетели
"Как и обещал" – Каладзе заявил об открытии проспекта Церетели 1 февраля
12:02 31.01.2024 (обновлено: 12:41 31.01.2024)
Сказано – сделано: до открытия проспекта Церетели осталось меньше суток
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Двухстороннее автомобильное движение на проспекте Церетели в Тбилиси будет восстановлено, как и было обещано, с 1 февраля, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам.Несмотря на возникшие проблемы, мэрия обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января.
"Работы еще продолжаются. Их полностью завершат к вечеру. Пока идут уборочные работы. С завтрашнего дня, 1 февраля, как и обещал, движение по проспекту Церетели будет восстановлено в обоих направлениях и можно будет свободно передвигаться", – заявил Каладзе.
По словам градоначальника, с завтрашнего дня в Тбилиси появится еще один обновленный проспект.
Дополнительные работы, в частности, приведение в порядок тротуаров, завершатся в марте.
С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).