https://sputnik-georgia.ru/20240131/kak-i-obeschal---kaladze-zayavil-ob-otkrytii-prospekta-tsereteli-1-fevralya-286006283.html

"Как и обещал" – Каладзе заявил об открытии проспекта Церетели 1 февраля

"Как и обещал" – Каладзе заявил об открытии проспекта Церетели 1 февраля

Сказано – сделано: до открытия проспекта Церетели осталось меньше суток 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Двухстороннее автомобильное движение на проспекте Церетели в Тбилиси будет восстановлено, как и было обещано, с 1 февраля, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам.Несмотря на возникшие проблемы, мэрия обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января. По словам градоначальника, с завтрашнего дня в Тбилиси появится еще один обновленный проспект. Дополнительные работы, в частности, приведение в порядок тротуаров, завершатся в марте. С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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