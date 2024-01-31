https://sputnik-georgia.ru/20240131/kak-rastet-ekonomika-gruzii-poslednie-dannye-286018640.html

Как растет экономика Грузии: последние данные

Как растет экономика Грузии: последние данные

За год экспорт вырос на 9,1%, а импорт – на 14%, говорится в данных Национальной службы статистики 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T19:12+0400

2024-01-31T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в декабре 2023 года составил 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Годовой реальный экономический рост в 2023 году составил 7%, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 году – 10,4%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2023 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, строительства, обрабатывающей промышленности, информации и коммуникаций. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах недвижимого имущества и энергетики. Что выросло и на сколько По данным за 2023 год, экспорт вырос на 9,1%, а импорт – на 14% по сравнению с 2022 годом. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 5,1 тысячи новых предприятий, примерно на 20,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По предварительной оценке экономического роста, объем оборота компаний-плательщиков НДС увеличился на 4,6% и превысил 14,7 млрд лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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