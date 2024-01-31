https://sputnik-georgia.ru/20240131/mamradze-vplot-do-vyborov-v-strane-budut-odni-provokatsii--video-286021785.html

Мамрадзе: вплоть до выборов в стране будут одни провокации – видео

Мамрадзе: вплоть до выборов в стране будут одни провокации – видео

Вандализм в соборе Самеба, шумное выселение должников и многое другое – это уже начавшиеся провокации в преддверии парламентских выборов, считает политолог... 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T21:17+0400

2024-01-31T21:17+0400

2024-01-31T21:28+0400

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Явно, что той женщине, которая облила икону краской, хорошо заплатили, потому что в нашей стране такие вещи на голом энтузиазме не делаются. Это чревато серьезными последствиями", – сказал Мамрадзе.Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, где также присутствовало изображение Иосифа Сталина, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе признала.В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было.

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