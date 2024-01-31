https://sputnik-georgia.ru/20240131/mamradze-vplot-do-vyborov-v-strane-budut-odni-provokatsii--video-286021785.html
Мамрадзе: вплоть до выборов в стране будут одни провокации – видео
Мамрадзе: вплоть до выборов в стране будут одни провокации – видео
Вандализм в соборе Самеба, шумное выселение должников и многое другое – это уже начавшиеся провокации в преддверии парламентских выборов, считает политолог... 31.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-31T21:17+0400
2024-01-31T21:17+0400
2024-01-31T21:28+0400
пресс-центр sputnik грузия
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петре мамрадзе
выборы
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Явно, что той женщине, которая облила икону краской, хорошо заплатили, потому что в нашей стране такие вещи на голом энтузиазме не делаются. Это чревато серьезными последствиями", – сказал Мамрадзе.Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, где также присутствовало изображение Иосифа Сталина, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе признала.В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было.
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Sputnik Грузия
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, выборы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, выборы, видео
Мамрадзе: вплоть до выборов в стране будут одни провокации – видео
21:17 31.01.2024 (обновлено: 21:28 31.01.2024)
Вандализм в соборе Самеба, шумное выселение должников и многое другое – это уже начавшиеся провокации в преддверии парламентских выборов, считает политолог Петре Мамрадзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Явно, что той женщине, которая облила икону краской, хорошо заплатили, потому что в нашей стране такие вещи на голом энтузиазме не делаются. Это чревато серьезными последствиями", – сказал Мамрадзе.
Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, где также присутствовало изображение Иосифа Сталина, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе признала.
В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было.