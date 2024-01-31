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https://sputnik-georgia.ru/20240131/na-avtozapravkakh-gruzii-proverili-kachestvo-topliva-i-vyyavili-narusheniya-286005572.html
На автозаправках Грузии проверили качество топлива и выявили нарушения
На автозаправках Грузии проверили качество топлива и выявили нарушения
Нарушения были выявлены в 28 из 100 образцов 31.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии проверили качество горючего в ста автозаправочных станциях страны и выявили ряд нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Всего специалисты взяли 20 образцов бензина и 80 образцов дизеля, чтобы проверить степень загрязнения воздуха этими видами топлива. Специалисты отметили, что часть продукции не соответствовала нормам, определенным постановлением правительства. Нарушения были выявлены в 28 случаях, из них 25 фактов касаются качества дизеля, а три – бензина. В 12 случаях было нарушено содержание серы, а в 10 случаях – несоответствие с установленной нормой температуры вспышки в закрытом тигле. В некоторых случаях были выявлены сразу несколько нарушений. Инспекторы составили соответствующие протоколы административного правонарушения. Общая сумма штрафов превышает 2 миллионов лари (746,3 тысячи долларов). Материалы дела переданы в суд для дальнейшего реагирования. Инспекторы регулярно проверяют качество топлива. С 1 января 2019 года норма свинца в дизельном топливе не должна превышать 50 миллиграммов. Эксперты называют одной из причин загрязнения воздуха в Тбилиси – низкое качество топлива для автомобилей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, бензин, цены на топливо
грузия, новости, тбилиси, бензин, цены на топливо

На автозаправках Грузии проверили качество топлива и выявили нарушения

11:31 31.01.2024 (обновлено: 13:01 31.01.2024)
© Department of Environmental Supervision of GeorgiaИнспекторы проверили качество топлива в Грузии
Инспекторы проверили качество топлива в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2024
© Department of Environmental Supervision of Georgia
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Нарушения были выявлены в 28 из 100 образцов
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии проверили качество горючего в ста автозаправочных станциях страны и выявили ряд нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего специалисты взяли 20 образцов бензина и 80 образцов дизеля, чтобы проверить степень загрязнения воздуха этими видами топлива. Специалисты отметили, что часть продукции не соответствовала нормам, определенным постановлением правительства.
© Department of Environmental Supervision of GeorgiaИнспекторы проверили качество топлива в Грузии
Инспекторы проверили качество топлива в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2024
Инспекторы проверили качество топлива в Грузии
© Department of Environmental Supervision of Georgia
Нарушения были выявлены в 28 случаях, из них 25 фактов касаются качества дизеля, а три – бензина. В 12 случаях было нарушено содержание серы, а в 10 случаях – несоответствие с установленной нормой температуры вспышки в закрытом тигле. В некоторых случаях были выявлены сразу несколько нарушений.
© Department of Environmental Supervision of GeorgiaИнспекторы проверили качество топлива в Грузии
Инспекторы проверили качество топлива в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2024
Инспекторы проверили качество топлива в Грузии
© Department of Environmental Supervision of Georgia
Инспекторы составили соответствующие протоколы административного правонарушения. Общая сумма штрафов превышает 2 миллионов лари (746,3 тысячи долларов). Материалы дела переданы в суд для дальнейшего реагирования.
Инспекторы регулярно проверяют качество топлива. С 1 января 2019 года норма свинца в дизельном топливе не должна превышать 50 миллиграммов.
Эксперты называют одной из причин загрязнения воздуха в Тбилиси – низкое качество топлива для автомобилей.
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