На автозаправках Грузии проверили качество топлива и выявили нарушения
11:31 31.01.2024 (обновлено: 13:01 31.01.2024)
© Department of Environmental Supervision of GeorgiaИнспекторы проверили качество топлива в Грузии
© Department of Environmental Supervision of Georgia
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Нарушения были выявлены в 28 из 100 образцов
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии проверили качество горючего в ста автозаправочных станциях страны и выявили ряд нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего специалисты взяли 20 образцов бензина и 80 образцов дизеля, чтобы проверить степень загрязнения воздуха этими видами топлива. Специалисты отметили, что часть продукции не соответствовала нормам, определенным постановлением правительства.
© Department of Environmental Supervision of GeorgiaИнспекторы проверили качество топлива в Грузии
Инспекторы проверили качество топлива в Грузии
© Department of Environmental Supervision of Georgia
Нарушения были выявлены в 28 случаях, из них 25 фактов касаются качества дизеля, а три – бензина. В 12 случаях было нарушено содержание серы, а в 10 случаях – несоответствие с установленной нормой температуры вспышки в закрытом тигле. В некоторых случаях были выявлены сразу несколько нарушений.
© Department of Environmental Supervision of GeorgiaИнспекторы проверили качество топлива в Грузии
Инспекторы проверили качество топлива в Грузии
© Department of Environmental Supervision of Georgia
Инспекторы составили соответствующие протоколы административного правонарушения. Общая сумма штрафов превышает 2 миллионов лари (746,3 тысячи долларов). Материалы дела переданы в суд для дальнейшего реагирования.
Инспекторы регулярно проверяют качество топлива. С 1 января 2019 года норма свинца в дизельном топливе не должна превышать 50 миллиграммов.
Эксперты называют одной из причин загрязнения воздуха в Тбилиси – низкое качество топлива для автомобилей.