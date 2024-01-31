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Народные приметы на Макарьев день 2024: что нельзя делать 1 февраля?

Народные приметы на Макарьев день 2024: что нельзя делать 1 февраля?

Православная церковь 1 февраля поминает преподобного Макария Великого – Египетского, одного из известных деятелей церкви IV века 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T14:33+0400

2024-01-31T14:33+0400

2024-01-31T15:07+0400

справки

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В народном календаре 1 февраля называют Макарьев день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Макарьев день и о народных приметах 1 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Макарьев день делать тяжелую работу и гнуть спину, так как ударный труд 1 февраля может плавно перейти в больничный. Нельзя в Макарьев день заключать серьезные сделки и подписывать важные документы – по приметам есть риск быть обманутым. Плохая примета заниматься 1 февраля рукоделием, в том числе вышивать или вязать – можно сильно запутаться в жизни. В Макарьев день нельзя отворачиваться от коллег и отказываться с ними сотрудничать – по приметам можно привлечь финансовые проблемы. По народным приметам нельзя 1 февраля проводить в одиночестве – можно лишиться благосостояния. Однако впускать в дом незнакомцев или людей, с кем сложились плохие отношения также нельзя – их намерения могут быть недобрыми. Надевать в Макарьев день темную одежду нельзя – это плохая примета, привлекающая нищету. Нельзя 1 февраля посещать салон красоты, в частности, укорачивать волосы или ногти – по приметам можно укоротить себе жизнь или привлечь неприятности. Народные приметы Каким будет последний месяц зимы определяли по погоде 1 февраля. Так, например, весна будет поздней, если в Макарьев день вдруг начнется вьюга, а если 1 февраля солнечно – это верная примета, что последний месяц зимы порадует ясными деньками. По народным приметам лето ожидается теплое и урожай богатый, если в Макарьев день ударят морозы. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки