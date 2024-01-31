https://sputnik-georgia.ru/20240131/perestanovki-v-pravitelstve-gruzii-ne-sulyat-nichego-khoroshego-oppozitsii---kaladze-286018018.html

Перестановки в правительстве Грузии не сулят ничего хорошего оппозиции – Каладзе

Перестановки в правительстве Грузии не сулят ничего хорошего оппозиции – Каладзе

Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьера 29 января, а ранее основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили в конце года вновь вернулся в... 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T18:50+0400

2024-01-31T18:50+0400

2024-01-31T19:03+0400

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бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Неважно, что оппозиция говорит о грядущих кадровых перестановках в правительстве Грузии, так как изменения не сулят им ничего хорошего, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. В понедельник, 29 января, Ираклий Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. Кандидатуру нового премьера 1 февраля представит почетный председатель и основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику 30 декабря 2023 года. Для "коллективного "Нацдвижения" ничего хорошего не несет ни возвращение в политику Бидзины Иванишвили, ни то, что экс-премьер Гарибашвили станет председателем "Грузинской мечты". Правящая партия называет крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Каладзе поблагодарил экс-премьера Гарибашвили за проделанную работу. Как отметил генсек правящей партии, он не ожидает сюрприза от президента Грузии Саломе Зурабившили, с которой у "Грузинской мечты" напряженные отношения, в вопросе подписания назначения Ираклия Кобахидзе на пост премьера страны. Генсек правящей партии пожелал удачи Ираклию Кобахидзе, чья кандидатура рассматривается на пост главы правительства, что вскоре после отставки Гарибашвили подтвердили лидеры правящей партии. Глава парламента ждет признания от президента Грузии>>Новый состав правительства Грузии должен быть утвержден на следующей неделе, заявил ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера. Все министры страны стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства. Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента. Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Что касается Кобахидзе, то ему 46 лет. С января 2021 года он является председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого являлся исполнительным секретарем правящей команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, каха каладзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение