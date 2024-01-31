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Политолог о новом образе "Грузинской мечты" перед выборами - видео

Политолог о новом образе "Грузинской мечты" перед выборами - видео

Премьер Ираклий Гарибашвили ушел с поста, так как налицо были признаки того, что правящая партия "расслабилась", а это абсолютно недопустимо перед такими... 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T15:51+0400

2024-01-31T15:51+0400

2024-01-31T15:51+0400

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петре мамрадзе

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мы часто слышали от представителей правящей партии то, что, мол, нет у нас больше оппозиции. Мол, оппозиция "сдулась", самоуничтожилась. Говорили, что даже барьер в 5% оппозиция не сможет перевалить, чтобы попасть в парламент, а мы легко большинством придем к власти. Может, это все и так, но если расслабиться, но ничего этого не будет", - заявил Мамрадзе.В понедельник Ираклий Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". По словам Гарибашвили, "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре.Гарибашвили пост премьера впервые достался в 2013-м. Он сменил на этой должности основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, но 30 декабря 2015-го подал в отставку.Следующим главой правительства стал Георгий Квирикашвили. Позже Квирикашвили сменил на тот момент министр финансов Мамука Бахтадзе. После Бахтадзе на пост главы правительства был назначен Георгий Гахария. Затем Гарибашвили снова пост премьера занял 22 февраля 2021 года, сменив Гахария.По распространившейся информации, главным кандидатом на пост главы правительства является действующий председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе – по слухам, именно он станет премьером, назначенным в седьмой раз за 11 лет правления партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

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