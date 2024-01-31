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Приставал к коллеге: сельского учителя в Грузии освободили под залог

Приставал к коллеге: сельского учителя в Грузии освободили под залог

Прокуратура собирается обжаловать решение суда 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T15:33+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Зестафонский районный суд избрал залог в размере 2 тысяч лари (около 750 тысяч долларов) в качестве меры пресечения для школьного учителя из Терджолы (регион Имерети), обвиняемого в преследовании коллеги, сообщила телекомпания "Рустави 2". Судья Зестафонского районного суда не принял во внимании ходатайство прокуратуры и не применил лишение свободы в качестве меры пресечения. Он также не удовлетворил ходатайство об увольнении обвиняемого с работы в госшколе. Прокуратура собирается обжаловать решение суда. На суде присутствовал сам обвиняемый. По его словам, в деле не было никаких доказательств, а клевета связана с заинтересованностью в его должности другого человека. Обвинение предъявлено по статье УК Грузии "Преследование, причинившее жертве душевные страдания и страх перед насилием". Преступление наказывается лишением свободы сроком на два года, штрафом или общественно-полезными работами. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 годы в одном из сел Терджолского района учитель школы систематически устанавливал непрофессиональное и нежелательное общение со своей коллегой. В частности, обвиняемый настойчиво предлагал потерпевшей вступить в половые отношения и продолжал попытки сблизиться с ней, несмотря на ее категорический отказ. Потерпевшая была вынуждена уйти в длительный неоплачиваемый отпуск.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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