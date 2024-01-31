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Рост секс-преступности в Грузии: МВД Грузии объяснило причины
Рост секс-преступности в Грузии: МВД Грузии объяснило причины
В 2023 году в Грузии было зафиксировано 204 изнасилования 31.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-31T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии по факту преступлений на сексуальной почве, в прошлом году сократилось на 1,7% по сравнению с 2022 годом, а за пять лет выросло на 34,9%, МВД Грузии объяснило это ростом обращений в полицию, говорится в материалах на сайте ведомства.По данным ведомства, в 2023 году в Грузии было зафиксировано 568 преступлений, из которых 204 изнасилования. Общее число зафиксированных изнасилований за год выросло на 15,9%, а за пять лет – на 334%. При этом раскрываемость за пять лет выросла с 33-35% до 70%."Число преступлений против сексуальной свободы и неприкосновенности выросло пропорционально росту обращений и доверия к полиции со стороны жертв", – поясняет МВД Грузии.Число привлеченных к ответственности за сексуальные преступления в 2023 году составило 242 человека.При этом только за изнасилование в 2023 году сотрудники правоохранительных органов привлекли 127 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Рост секс-преступности в Грузии: МВД Грузии объяснило причины
21:05 31.01.2024 (обновлено: 21:24 31.01.2024)
В 2023 году в Грузии было зафиксировано 204 изнасилования
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии по факту преступлений на сексуальной почве, в прошлом году сократилось на 1,7% по сравнению с 2022 годом, а за пять лет выросло на 34,9%, МВД Грузии объяснило это ростом обращений в полицию, говорится в материалах на сайте ведомства.
По данным ведомства, в 2023 году в Грузии было зафиксировано 568 преступлений, из которых 204 изнасилования. Общее число зафиксированных изнасилований за год выросло на 15,9%, а за пять лет – на 334%. При этом раскрываемость за пять лет выросла с 33-35% до 70%.
"Число преступлений против сексуальной свободы и неприкосновенности выросло пропорционально росту обращений и доверия к полиции со стороны жертв", – поясняет МВД Грузии.
Секс-преступления в Грузии за последние пять лет
Год
Количество преступлений на сексуальной почве
Количество изнасилований
2023
568
204
2022
578
176
2021
530
170
2020
342
109
2019
421
47
Число привлеченных к ответственности за сексуальные преступления в 2023 году составило 242 человека.
При этом только за изнасилование в 2023 году сотрудники правоохранительных органов привлекли 127 человек.