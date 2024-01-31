https://sputnik-georgia.ru/20240131/samyy-dlinnyy-tonnel-k-granitse-gruzii-s-rossiey---ostalos-prolozhit-vsego-500-metrov-286015616.html

Самый длинный тоннель к границе Грузии с Россией – осталось проложить всего 500 метров

Самый длинный тоннель к границе Грузии с Россией – осталось проложить всего 500 метров

На участке дороги, ведущей из Грузии в Россию, строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T17:27+0400

2024-01-31T17:27+0400

2024-01-31T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Прокладка девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", находится на завершающей стадии – уже проложено 8,5 тысячи метров, сообщили в министерстве инфраструктуры Грузии. Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на т. н. Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к ТПП "Верхний Ларс". Как отметили в ведомстве, параллельно прокладывается эвакуационный тоннель, в котором уже пробурили 6,8 тысячи метров, проложены подъездные пути. Крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом станет одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. В целом в рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. Благодаря новой дороге жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям села будут доступны все необходимые услуги. Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона. На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше) и движение часто запрещено из-за лавинной опасности, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, верхний ларс, министерство инфраструктуры и регионального развития