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СГБ Грузии проводит обыск в доме члена "Альт-инфо" из-за сообщений о терроризме

СГБ Грузии проводит обыск в доме члена "Альт-инфо" из-за сообщений о терроризме

Вардосанидзе будет опрошен в качестве свидетеля 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T12:32+0400

2024-01-31T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии проводит обыск в доме и гараже известного в стране блогера, члена ультраправой организации "Аль-инфо" Беки Вардосанидзе в рамках расследования дела о ложных сообщениях о терроризме, сообщила пресс-служба ведомства. Обыски проводятся сотрудниками Контртеррористического центра. Из дома блогера изъято различное компьютерное и электронное оборудование для передачи информации, которые проверят эксперты. По данным СГБ, с электронной почты, использованной конкретным лицом, в различные ведомства были отправлены сообщения, содержащие угрозы террористического характера.Расследование по делу продолжается. Вардосанидзе будет опрошен в качестве свидетеля в Службе государственной безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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