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СГБ Грузии проводит обыск в доме члена "Альт-инфо" из-за сообщений о терроризме
СГБ Грузии проводит обыск в доме члена "Альт-инфо" из-за сообщений о терроризме
Вардосанидзе будет опрошен в качестве свидетеля 31.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-31T12:32+0400
2024-01-31T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии проводит обыск в доме и гараже известного в стране блогера, члена ультраправой организации "Аль-инфо" Беки Вардосанидзе в рамках расследования дела о ложных сообщениях о терроризме, сообщила пресс-служба ведомства. Обыски проводятся сотрудниками Контртеррористического центра. Из дома блогера изъято различное компьютерное и электронное оборудование для передачи информации, которые проверят эксперты. По данным СГБ, с электронной почты, использованной конкретным лицом, в различные ведомства были отправлены сообщения, содержащие угрозы террористического характера.Расследование по делу продолжается. Вардосанидзе будет опрошен в качестве свидетеля в Службе государственной безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сгб, тбилиси
СГБ Грузии проводит обыск в доме члена "Альт-инфо" из-за сообщений о терроризме
12:32 31.01.2024 (обновлено: 13:05 31.01.2024)
Вардосанидзе будет опрошен в качестве свидетеля
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии проводит обыск в доме и гараже известного в стране блогера, члена ультраправой организации "Аль-инфо" Беки Вардосанидзе в рамках расследования дела о ложных сообщениях о терроризме, сообщила пресс-служба ведомства.
Обыски проводятся сотрудниками Контртеррористического центра. Из дома блогера изъято различное компьютерное и электронное оборудование для передачи информации, которые проверят эксперты.
По данным СГБ, с электронной почты, использованной конкретным лицом, в различные ведомства были отправлены сообщения, содержащие угрозы террористического характера.
"Указанный пользователь отправил на официальную электронную почту СГБ, Тбилисского департамента полиции МВД, а также телекомпании "Имеди" сообщение, содержащее угрозы террористического содержания. В тексте указано, что взрывные устройства были установлены в клубе "Басиани", "Баре Рати" и на сцене, расположенной на проспекте Руставели, в рамках новогодних мероприятий, а также на прилегающей территории и в различных автомобилях", – говорится в заявлении.
Расследование по делу продолжается. Вардосанидзе будет опрошен в качестве свидетеля в Службе государственной безопасности.