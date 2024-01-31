https://sputnik-georgia.ru/20240131/sosed-ubil-soseda-v-tbilisi---smi-286022737.html

Мужчина убил соседа в Тбилиси - СМИ

Мужчина убил соседа в Тбилиси - СМИ

Мужчина средних лет был задержан по горячим следам по обвинению в убийстве 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Пожилой мужчина убит в т.н. поселении аэропорта в Тбилиси, обвиняемый задержан по горячим следам, сообщает телеканал "Мтавари архи". По словам очевидцев, обвиняемый в преступлении мужчина средних лет, вероятно, является его соседом. Другие подробности инцидента пока не сообщаются. По данным грузинских СМИ, у задержанного проблемы с психикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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