https://sputnik-georgia.ru/20240131/sosed-ubil-soseda-v-tbilisi---smi-286022737.html
Мужчина убил соседа в Тбилиси - СМИ
Мужчина убил соседа в Тбилиси - СМИ
Мужчина средних лет был задержан по горячим следам по обвинению в убийстве 31.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-31T23:24+0400
2024-01-31T23:24+0400
2024-01-31T23:27+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283394101_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_5f075e8c2988d08821b6139b737432d2.jpg
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Пожилой мужчина убит в т.н. поселении аэропорта в Тбилиси, обвиняемый задержан по горячим следам, сообщает телеканал "Мтавари архи". По словам очевидцев, обвиняемый в преступлении мужчина средних лет, вероятно, является его соседом. Другие подробности инцидента пока не сообщаются. По данным грузинских СМИ, у задержанного проблемы с психикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283394101_338:0:2997:1994_1920x0_80_0_0_fba3e08e298e423e8b948086a46eb401.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси
Мужчина убил соседа в Тбилиси - СМИ
23:24 31.01.2024 (обновлено: 23:27 31.01.2024)
Мужчина средних лет был задержан по горячим следам по обвинению в убийстве
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Пожилой мужчина убит в т.н. поселении аэропорта в Тбилиси, обвиняемый задержан по горячим следам, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По словам очевидцев, обвиняемый в преступлении мужчина средних лет, вероятно, является его соседом.
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
По данным грузинских СМИ, у задержанного проблемы с психикой.