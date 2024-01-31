https://sputnik-georgia.ru/20240131/sretenie-gospodne-2024-kakogo-chisla-otmechayut-tserkovnyy-kalendar-286017071.html

Сретение Господне 2024: какого числа отмечают, церковный календарь

Сретение Господне 2024: какого числа отмечают, церковный календарь

Сретение Господне – один из главных праздников церковного календаря, в который вспоминают событие, описанное в Евангелии от Луки, произошедшее на 40-й день... 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T18:28+0400

2024-01-31T18:28+0400

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справки

религия

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Какого числа отмечают Сретение Господне в 2024 году по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Сретение Господне По закону Моисееву, женщина через 40 дней после родов должна была принести в Иерусалимском Храме очистительную жертву, а если в семье первенец был мальчик, новорожденного родители приносили, чтобы провести обряд посвящения Богу. Святое семейство у входа в храм встретил Симеон – старец, который ждал появления Спасителя уже столетия. Праведнику на момент встречи, как повествует предание, исполнилось примерно 300 лет (по другим источникам 360 лет). Много лет назад, когда Симеон в числе ученых мужей, переводивших Библию с еврейского на греческий, переводил книгу пророка Исаи, праведник, усомнившись в рождении Мессии от Девы, хотел исправить слово "Дева" на "Жена". Ангел, явившись Симеону в это время, запретил менять слово, предсказав праведнику при этом, что он не умрет, пока в истинности пророчества не убедится лично. Предсказание сбылось – праведник взял на руки дитя, рожденное от Девы, и мог спокойно умереть. Так произошло сретение, или встреча Ветхого и Нового Завета, то есть древнего мира с христианством. Церковный календарь В церковном календаре дата праздника неизменна – Сретение Господне православные ежегодно отмечают 15 февраля. До VI века Сретение Господне не было самостоятельным праздником, несмотря на то, что оно является одним из древнейших церковных торжеств. Его называли "сороковым днем от Богоявления". Когда в Антиохии в 544 году от моровой язвы ежедневно умирали по нескольку тысяч человек, одному благочестивому христианину было открыто, что отмечать Сретение Господне нужно торжественнее. После того, как в день Сретения Господня провели всенощное бдение и крестный ход, всенародные бедствия на территории Византийской империи прекратились. С тех пор Сретение Господне внесли в число главных праздников церковного календаря и стали торжественнее праздновать. Материал подготовлен на основе открытых источников

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