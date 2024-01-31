https://sputnik-georgia.ru/20240131/stavka-refinansirovaniya-v-gruzii-snizilas-do-9-286011175.html

Ставка рефинансирования в Грузии снизилась до 9%

Ставка рефинансирования в Грузии снизилась до 9%

Нацбанк сократил ставку монетарной политики на 0,5 процентных пункта 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T16:16+0400

2024-01-31T16:16+0400

2024-01-31T16:24+0400

экономика

грузия

новости

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 9,5 до 9%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, а в декабре – до 9,5%. По прогнозу Национального банка Грузии, ожидается, что 2024 году экономическая активность нормализуется вокруг своего потенциального уровня, что по текущему прогнозу подразумевается рост экономики 5%. Однако Нацбанк Грузии предполагает, что если единый спрос будет расти быстрее производительного потенциала экономики, что может быть обусловлено ускорением кредитной активности, уровень инфляции может вырасти. В то же время регулятор отмечает, что предоставление статуса кандидата в ЕС Грузии снизило суверенный риск, что при прочих равных условиях должно повлиять на монетарную политику в сторону снижения. Национальный банк Грузии следит и оценивает динамику экономики и готов принять соответствующие меры в случае появления признаков инфляционного давления. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ставка рефинансирования