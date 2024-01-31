https://sputnik-georgia.ru/20240131/test-naskolko-vy-razbiraetes-v-yuvelirnykh-ukrasheniyakh-285964782.html
Тест: насколько вы разбираетесь в ювелирных украшениях
Тест: насколько вы разбираетесь в ювелирных украшениях
Сегодня, 31 января, в мире отмечается Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма 31.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-31T13:00+0400
2024-01-31T13:00+0400
2024-01-31T13:00+0400
тесты
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о ювелирных украшениях.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, тесты
Тест: насколько вы разбираетесь в ювелирных украшениях
Сегодня, 31 января, в мире отмечается Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о ювелирных украшениях.