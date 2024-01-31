https://sputnik-georgia.ru/20240131/test-naskolko-vy-razbiraetes-v-yuvelirnykh-ukrasheniyakh-285964782.html

Тест: насколько вы разбираетесь в ювелирных украшениях

Тест: насколько вы разбираетесь в ювелирных украшениях

Сегодня, 31 января, в мире отмечается Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма 31.01.2024, Sputnik Грузия

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тесты

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о ювелирных украшениях.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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