https://sputnik-georgia.ru/20240131/ushli-i-ne-vernulis-v-gruzii-za-god-bessledno-ischezli-60-chelovek--286021102.html

Ушли и не вернулись: в Грузии за год бесследно исчезли 60 человек

Ушли и не вернулись: в Грузии за год бесследно исчезли 60 человек

Больше всего пропавших без вести зарегистрировано в Тбилиси 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Список без вести пропавших в Грузии в 2023 году пополнился на 60 человек и составил 1 022 человека, говорится в материалах МВД. Учет пропавших без вести в Грузии ведется с 1 января 1973 года. На 1 января 2023 года он составлял 1 008 человек, из которых за год удалось обнаружить 46 человек. В 2023 году в списке оказались еще 149 человек, из которых удалось найти 89. Больше всего пропавших без вести зарегистрировано в Тбилиси (351), в регионах Имерети, Рача -Лечхуми и Квемо Сванети (174), Шида Картли (132).Меньше всего исчезнувших без следа в регионах Гурия (12), Самцхе-Джавахети (13) и Мцхета-Мтианети (27). Подавляющее большинство пропавших без вести – совершеннолетние граждане Грузии. В 2023 году число пропавших без вести иностранцев – 14, среди которых граждане России, Афганистана, Бангладеш и Азербайджана. Уже удалось обнаружить 9 человек. Кроме того, с 1973 года ведутся поиски 34 детей, 6 из которых пропали в 2023 году. Обнаружить в прошлом году удалось 20 детей из общего числа пропавших, в том числе 9 – из исчезнувших в прошлые годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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