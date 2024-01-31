https://sputnik-georgia.ru/20240131/v-rossii-prinyali-zakon-o-konfiskatsii-imuschestva-za-feyki-ob-armii-286022034.html

В России приняли закон о конфискации имущества за фейки об армии

В России приняли закон о конфискации имущества за фейки об армии

Речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T22:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства, сообщает РИА Новости. Ранее в среду законопроект был принят во втором чтении. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности России, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования. При этом в Госдуме подчеркивают, что в отличие от практики конфискации в СССР, в данном законопроекте речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того речь идет об изъятии орудий совершения преступления. Законопроект также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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