Все самое важное в Грузии за три года премьерства Ираклия Гарибашвили
18:27 31.01.2024 (обновлено: 18:35 31.01.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Ираклий Гарибашвили второй раз стал премьер-министром Грузии 22 февраля 2021 года, когда политический кризис был в самом разгаре. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходило за время его нахождения на посту главы исполнительной власти страны
Оппозиционеры бойкотировали парламент и митинговали на улице. С этим кризисом Грузия справилась. Но вскоре тайно, в контейнере с молочной продукцией, вернулся экс-президент Михаил Саакашвили, но попался.
Местные выборы снова выиграла "Грузинская мечта". В стране был двузначный экономический рост и росла внешняя торговля. Шел в гору туризм.
Безработица в Грузии снизилась до исторического минимума – 15,6%. Дан старт проекту прокладки электрокабеля в Европу по дну Черного моря. Развивался Средний коридор через Грузию.
Запомнились последние три года и масштабными протестами. Акции проводили то либералы, то консерваторы. Одни расправлялись с журналистами, другие кидали в полицию "коктейли Молотова".
Правящая партия попыталась объявить импичмент президента за нарушение Конституции. У Грузии появились новые стратегические партнеры – Венгрия, Румыния, Армения и Китай.
С Украиной отношения испортились, Грузия не стала вводить санкции против России. Весной 2023 года Россия отменила визовый режим и восстановила авиасообщение с Грузией. А в декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата в ЕС.
Местные выборы снова выиграла "Грузинская мечта". В стране был двузначный экономический рост и росла внешняя торговля. Шел в гору туризм.
Безработица в Грузии снизилась до исторического минимума – 15,6%. Дан старт проекту прокладки электрокабеля в Европу по дну Черного моря. Развивался Средний коридор через Грузию.
Запомнились последние три года и масштабными протестами. Акции проводили то либералы, то консерваторы. Одни расправлялись с журналистами, другие кидали в полицию "коктейли Молотова".
Правящая партия попыталась объявить импичмент президента за нарушение Конституции. У Грузии появились новые стратегические партнеры – Венгрия, Румыния, Армения и Китай.
С Украиной отношения испортились, Грузия не стала вводить санкции против России. Весной 2023 года Россия отменила визовый режим и восстановила авиасообщение с Грузией. А в декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата в ЕС.