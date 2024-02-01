https://sputnik-georgia.ru/20240201/biografiya-irakliya-kobakhidze-286035196.html

Биография Ираклия Кобахидзе

Биография Ираклия Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе, лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", представлен на пост премьера страны 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T14:16+0400

2024-02-01T14:16+0400

2024-02-01T14:29+0400

справки

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

грузия

политика

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Ираклий Кобахидзе родился 25 сентября 1978 года.Кобахидзе окончил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили и Дюссельдорфский университет по специальности право. Получил докторскую степень по праву в Германии.В 2001 году Кобахидзе работал координатором проекта общественного образования в регионе Шида Картли, осуществляемого Агентством международного развития США (USAID).В 2005-2012 годах Кобахидзе был ассистент-профессором Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили.В 2006-2008 годах Кобахидзе был экспертом по вопросам местного самоуправления в Центре реформ системы эффективного управления и территориального устройства.В 2007-2008 годах Кобахидзе занимал должность младшего научного сотрудника Института государства и права Тинантин Церетели.В 2009-2011 годах Кобахидзе работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.В 2009-2010 годах Кобахидзе был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета.В 2011-2013 годах Кобахидзе был приглашенным лектором в Университете Грузии.В 2011-2014 годах Кобахидзе был ассоциированным профессоров Кавказского университета.В 2011-2012 годах Кобахидзе был членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия".В 2011-2012 годах Кобахидзе был экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии.В 2011-2012 годах Кобахидзе был экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН.В 2013-2014 годах Кобахидзе был менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.С 2014 года по сей день Кобахидзе ассоциированный профессор Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили.В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.В 2020 году стал депутатом парламента десятого созыва.С января 2021 года по январь 2024 года являлся председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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справки , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, политика